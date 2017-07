Soome "alternatiivmeedia" portaal MV-Lehti on veebist kadunud

Portaali eestvedaja Ilja Janitskini nime kandval kontol sotsiaalmeediakeskkonnas VK on aga samal ajal kirjas, et tal probleeme arvete maksmisega ning et ta üritab veel neljapäeval raha kokku saada, arved ära maksta ja veebilehe uuesti aktiivseks teha. Lisaks on seal ka kirjas, et Janitskinil pole enam plaanis MV-lehti portaali "omast taskust" kinni maksta, vahendas Yle.

Juunis kirjtuasid nii Yle kui ka STT, et Helsingi esimese astme kohus tegi Janitskini suhtes tagaselja vahi alla võtmise otsuse. Vahistamisotsus tehti seoses tema vastu esitatud kahtlustustega, mis puudutavad rahvusrühma vastu ässitamist, laimamist, autoriõiguste rikkumist, konfidentsiaalsusnõuete rikkumist ja finantseerimiskuritegu.

Helsingi kohus langetas Janitskini suhtes tagaselja vahistamise otsuse juba eelmise aasta oktoobris, kuid pärast seda on Soome võimud esitanud mehe suhtes uusi kahtlustusi.

Kuriteokahtlustused on olnud seotud praeguseks suletud MV-lehti portaaliga.

Varem on Soome meedia kirjutanud, et Janitskin viibib Hispaanias ning Soome võimudel on kavas tema tabamiseks kasutada Euroopa vahistamismäärust.

Janitskinil ja tema poolt juhitud "alternatiivmeedia" portaalidel on ka varem Soome võimudega probleeme olnud.

Mullu juulis meedias avalikustatud dokumentide põhjal selgus, et Soome politsei on nõudnud kohtus Janitskini portaalide MV-lehti ja Uber Uutiset sulgemist.

Politsei põhjendab dokumentides "alternatiivmeedia" ehk "vastamedia" portaalide sulgemise soovi sellega, et seal on avaldatud materjale, milles esineb erinevate kuritegude tunnuseid, mis puudutavad näiteks etnilise vaenu õhutamist ja raskendatud asjaoludel laimamist.

Samuti pole end MV-lehti peatoimetajaks kutsuv Janitskin täitnud politsei nõudeid, mille kohaselt tuleb eelpool mainitud sisuga materjalid veebilehelt kustutada.

Barcelonas elava Janitski poolt algatatud MV-lehti portaali on Soomes korduvalt süüdistatud selles, et seal avaldatakse libauudised, levitatakse erinevaid vandenõuteooriaid ning kirjutatakse erinevate inimeste kohta solvavaid ning välja mõeldud sisuga artikleid. Veebilehte on süüdistatud ka paremäärmusluses ja vaenuõhutamises.

Soome rahvusringhäälingu analüüsi kohaselt on MV-lehti ka üks neist portaalidest, mis levitab Kremlist lähtuvaid poliitilisi seisukohti.