Mesinikud loodavad keelatud taimekaitsevahendi kasutaja karistamist

Taimekaitsevahendite väärkasutajaid on üksikuid, kuid nende tõttu on Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liikme Vahur Tõnissoo sõnul põllumeeste usaldusväärsus kahtluse alla seatud, kuigi tegelikkuses peavad enamik nõuetest kinni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui näiteks pärast õhtust pidu autojuht asub purjus peaga rooli ja ajab alla jalakäija, siis ju ei süüdistata sellepärast kõiki autojuhte, siis ju sellepärast ei keelata ära pimedal ajal või öisel ajal autodega liikumist Eesti teedel, vaid konkreetne süüdlane võetakse vastutusele ja tehakse kõik selleks, et teised inimesed oleksid teadlikud, et nad purjus peaga rooli kunagi ei istuks. Ja nii teeme ka meie põllumeeste hulgas," selgitas Tõnissoo.

Mesilasi tapnud keelatud taimekaitsevahendi kasutaja on teada, kuid käimasoleva menetluse tõttu teda ei avalikustata. Tõnissoo hinnangul võiks süüdlaselt lisaks PRIA toetustele ära võtta ka kutsetunnistuse ning ta uuesti taimekaitsevahendite koolitusele saata. T

Tõnissoo nentis, et lisaks mesilate kahjustamisele rikkus süüdlane ka turukonkurentsi reegleid, sest kasutas rapsi pritsimiseks keelatud taimekaitsevahendit, mis on lubatutest kordades odavam.

Eesti kutseliste mesinike ühingu juhatuse liige Tago Holsting ütles, et viimastel aastatel on mesilasi taoliselt hukkunud mitmel korral. Tema sõnul on mesinikel aga hea meel, et tänavu riigiasutused nende põhjustega tõsisemalt tegelema on hakanud.

Mesinikud loodavad ühes põllumeestega, et süüdlane saab väärilise karistuse.

"Mesinikud on ise täpselt samamoodi põllumehed nagu taimekasvatajad, loomakasvatajad ja heade põllumeestega ma ei näe üldse mingit põhjust mingil moel vastuolus olla, pigem üritame kahekesi koos korda saada /.../ selle, et kõik need taimekaitsevahendite väärkasutamise juhtumid saaksid lõpuni lahendatud, süüdlased välja selgitatud ja neile ka määratud adekvaatsed karistused. Samuti ootame seda, et lõpuks ometi tekiks ka mingi normaalne skeem, mille järgi oleks võimalik taotleda tekitatud kahjude korvamist," rääkis Holsting.

Praegu peab kahju kannatanud mesinik minema valuraha nõudma kohtusse. Seni pole ükski mesinik seda teed ette võtnud, samuti pole üheltki kahjutekitajalt PRIA toetusi ära võetud.