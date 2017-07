Pärnu ühistranspordi keskterminali hoone sai nurgakivi

Bussijaam läheb maksma 2,2 miljonit eurot ning selle ehitamist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond 800 tuhande euroga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ühistranspordi keskterminali tellija ja edasine operaator on Pärnumaa Ühistranspordikeskus, mis on Pärnumaa omavalitsuste ja riigi asutatud ettevõte.

Bussijaama projekteeris arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal, ehitab Eston Ehitus.

Nurgakivi paneku ajaks olid hoone seinad juba püsti.

"Päris püsti veel hoone ei ole, sest see osa, kuhu me nurgakivi panime, on ka hoonega seotud jalgrattahotelli kompleks, mis on ka väga suure tähtsusega," rääkis Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk, kes loodab, et hoone on vabariigi aastapäevaks valmis.

"Meie koos ehitajaga loodame, et see niimoodi on. Kasutusluba peaks olema juba 10. jaanuaril välja antud ja vaegtööd juba 10. veebruariks kõrvaldatud. Aga ehitaja on hästi tulbli, nii et loodame, et püsime graafikus," sõnas ta.