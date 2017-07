Aab: kompensatsiooni maksmisest sundüürnikele on vara rääkida

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni kuuluv Heimar Lenk loodab, et riik alustab sundüürnikele omandireformi käigus tekitatud kahju hüvitamist juba tuleval aastal. Riigihalduse minister Jaak Aab (KE) arvab, et kompensatsioonide maksmisest sundüürnikele on vara rääkida.

Sundüürnikud asusid oma õiguste eest seisma 25 aastat tagasi. Riigikogu liige Heimar Lenk meenutas, et Keskerakond on sama kaua lubanud valimistel heastada sundüürnikele tekitatud kahju. Nüüd, pärast arutelu omandireformi komisjonis, tuleb Lengi hinnangul hakata koostama sundüürnike registrit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üürnike endi andmetel võib nende hulk olla sada tuhat. Kui see täpsustub, siis võib Lengi sõnul alustada kompensatsiooni maksmist.

"Minu pärast võiks see olla juba aastal 2018, kui lepitakse kokku ja öeldakse niimoodi, et kõige vanemad, palun, tõepoolest te pidite Eesti riigi seaduste järgi ja alusel endale uue kodu muretsema, mida ilma selle omandireformita poleks vaja teha olnud. Me võiksime esimestele ju maksta, eksju," rääkis Lenk.

Riigihalduse minister Jaak Aab aga ei soovi täna kompenseerimisest juttu teha ja ütleb, et kõigepealt peab komisjon oma töö ära tegema.

"Kõik saavad aru, et temaatika tuleks kõigepealt läbi hinnata ja analüüsida, kui me räägime kõikvõimalikest registritest, õiguslikust hinnangust ka nendele protsessidele. Keegi ei vaidle vastu, sellega oleme nõus tegelema. Ja sealt tulevad tulemused, kas tuleb mingisuguseid samme astuda, kas tuleb kedagi eraldi kohelda ja nii edasi," rääkis Aab.

Opositsiooni kuuluva Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri arvates jääb praegu mulje, et tänane valitsuliit ise ka ei usu, et sellele küsimusele võiks kiiret lahendust leida.

"Tavaliselt öeldakse ikka, et kui tahad midagi võssa keerata, siis tuleb moodustada komisjon ja tundub, et tänane valitsuskoalitsioon on seda teed ka läinud," kommenteeris ta.

Valitsuse omandireformi komisjoni järgmine kokkusaamine on augustis.