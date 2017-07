Reedel sajab kohati hoovihma, sooja on kuni 26 kraadi

Neljapäeval enne südaööd sajab veel Eesti põhjaosas hoovihma, kuid pärast keskööd on ilm sajuta, aga võib udu tekkida. Reede öösel puhub valdavalt kagutuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul võib Liivi lahe ümbruses vihma sadada, mandril on sajuta ja pilvi hõredamalt. Puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 5, Lääne-Eesti rannikualadel 7 kuni 10, saartel puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhusooja on 15 kuni 19 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, hoovihma tõenäosus on suur, pole välistatud äike. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul 7 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21 kuni 26, meretuulega rannikul kuni 18 kraadi.

Õhtul pilved hõrenevad, kuid on veel üksikuid vihmahooge. Tuul vaibub, vaid rannikul võib edelatuul veel puhanguti 14 meetrini sekundis ulatuda. Õhusooja on 19 kuni 23 kraadi.

Nädalavahetuse ööd on selgemad ja suurema sajuta, päeval kerkib üles rünksajupilvi. Laupäeval on ida pool sajuhooge enam, Lääne-Eestis on kuivem. Pühapäeval on päikest enam ja vaid üksikuid vihmahooge. Sooja on öösiti 13 kuni 14, päeval 20 ja enam, tugevam sajuhoog toob aga termomeetrinäidud 4-5 kraadi allapoole.

Esmaspäeva ööks toob madalrõhulohk vihmasaju saartele ja sealt mandrile. Pikka sadu praegune prognoos ei luba - pärastlõunal peaks lääne pool taevas juba heledamaks tõmbuma ja õhtul paraneb ilm ka idas. Ilm on tuuline, aga mahe, sooja 22 kuni 23 kraadi.

Teisipäevaks peaks kõrgrõhuhari ilma kuivema ja ilusama hoidma.