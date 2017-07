Aasta pritsumees on viiendat korda järjest Tõrva komando pealik Alor Kasepõld

Päästjad võistlesid vooliku-, elupääste ja torniharjutuses ning päästja takistusjooksus. Kõiki rõivadetaile palava ilmaga selga panema ei pidanud ja nii võis kaitseriietuse kas või palja ihu peale tõmmata, aga hingamisaparaat pidi seljas olema. Kokku kaalub päästevarustus üle 20 kilo, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eks ta on tõesti raske, kui ma vaatan, kuidas need mehed siin pingutavad. Võistlejal on start neljal alal ja ala stardid on iga kümne minuti tagant. Ja mõni ala kestab kaheksa minutit. Puhkeaega seal vahel ei ole. Ja see ongi - kes tahab ennast proovile panna," rääkis võistluste peakohtunik, Lõuna päästekeskuse juht Mart Haljaste.

"Teine ala on elupäästeharjutus, kus tuleb raskusi vedada läbi tunnelite, üle seina ronida, mannekeeni vedada - see on kõige kurnavam ala ja võtab kõige kauem aega," lisas ta.

Proovile panid end nii kutselised päästjad kui ka vabatahtlikud. Kokku oli võistlejaid 40, nende hulgas kaks naist.

Võistlusalad imiteerivad päästjate tavapärast tööd ning annavad ülevaate, millega peavad päästjad peale tulekahju kustutamise veel hakkama saama.

Päästjad võtavad mõõtu ka traditsioonilisel Eliitkomando võistlusel. "Käesolev võistlus on nimetusega Pritsumees ja see on rohkem individuaalne võistlus. Eliitkomando on rohkem meeskonnatööle panustav ja seda hindav," selgitas Haljaste.