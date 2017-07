Hillary Clinton avaldab presidendivalimistest raamatu

Kirjastajate väitel on tegemist Clintoni siia kõige isiklikuma raamatuga.

Raamat kirjeldab, mida Clinton tundis võisteldes praeguse USA presidendi Donald Trumpiga ja mida ta nüüd teeks teisiti.

Kirjastajate lubaduse kohaselt puudutatakse teoses ka Venemaa osa valimistes.

"Olen mõelnud, et ma olen avalikkuses sunnitud olnud väga ettevaatlik olema ja kõndima nagu kõrgustes nööril ilma turvavõrguta. Nüüd kavatsen suu puhtaks rääkida," lubas Clinton raamatu eessõnas.

Mõnedel andmetel ütleb Clinton otse välja, et Venemaa sekkumine maksis talle koha USA esimese naispresidendina. Clinton on varem korduvalt öelnud, et Venemaa kübertegevus mõjutas valimisi ja Trumpi lähikond oli asjaga seotud.

Ukraina suursaatkond Washingtonis teatas teisipäeval, et Ukraina valitsus ei aidanud USA 2016. aasta presidendivalimistel ühtegi kandidaati. "Jääme oma seisukohale, et Ukraina valitsus ei aidanud valimistel ühtegi kandidaati. Ukraina on uhke parteideülese toetuse üle USA-s," ütles saatkond teisipäeval Twitteris.

USA president Donald Trump väitis teisipäeval Twitteris, et Ukraina üritas nurjata tema valimiskampaaniat, tegutsedes tema rivaali Hillary Clintoni kasuks. "Ukraina püüdlused saboteerida Trumpi kampaaniat - "vaikselt töötades Clintoni edendamiseks". Kus siis on juurdlus, justiitsminister?"