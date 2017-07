Uuring: Reformierakond juhib, rohelised tõusevad

Suviselt on hästi mõjunud kahele erakonnale: rohelised on tõusnud üle valimiskünnise ning Reformierakonna juurde naasevad vahepeal kadunud toetajad, näitab BNS-i ja Postimehe tellitud Kantar Emori uuring.

"Roheliste ideed on rohkem päevakorras, nende toetajad on noored, kes on liberaalsema, keskkonnateadlikuma, rohelisema maailmavaatega," hindas roheliste üle valimiskünnise ehk viie protsendini kasvanud toetust uuringuekspert Aivar Voog.

"Reformierakond on enam-vähem taastanud oma seisu, mis neil oli riigikogu valimiste ajal 2015. aastal," võrdles Voog Reformierakonna rohkem kui 26-protsendilist toetust kahe aasta taguse 27 protsendiga.

"Reformierakonna jälg inimeste emotsionaalses mälus on tugev," ütles Voog ja lisas, et see on garanteerinud neile kõrge reitingu ka siis, kui nad avalikkuses aktiivselt ei figureeri.

Tugeva brändi tõttu on kõrge reiting ka Keskerakonnal, kuigi omavahelises konkurentsis edestab Reformierakond kolmandat kuud Keskerakonda, sel korral kolme protsendiga ehk 26 protsenti 23 vastu.

Sotside ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) reiting on peaaegu muutumatu: sotsidel napilt tõusnud 15 protsendile ning IRL-il samavõrra langenud, jäädes üle kuue protsendi.

Voogi hinnangul võis IRL eeldada, et esimehevahetus tõstab reitingut veidi, kuid selle lootuse sõi ilmselt negatiivne sõnum, mille jättis endise esimehe Margus Tsahkna ja tema mõttekaaslase Marko Mihkelsoni lahkumine erakonnast.

"Eelmise aasta sügisega võrreldes on EKRE-l märgatav tõus – kümnelt protsendilt 16 protsendile," ütles Voog. "Samas Vabaerakonnal on vastupidi: möödunud oktoobris oli 15 protsenti, kui neist valitsuskriisi ajal räägiti kui võimalikust koalitsioonipartnerist ja nüüd 7,4."

Voogi hinnangul on Vabaerakonna langust mõjutanud see, et nad loobusid minemast kohalikele valimistele erakonnana.

Erakondade toetus juulis Kantar Emori uuringu järgi (sulgudes juuni):

Reformierakond 26 (25)

Keskerakond 23 (25)

EKRE 16 (16)

SDE 15 (14)

Vabaerakond 7 (9)

IRL 6 (7)

Rohelised 5 (3)