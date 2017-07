Valge Maja kommunikatsioonijuht kirus kolleege mahlakate väljendite abil

Meedias sageli kommentaatorina esinenud investeerimispankur Scaramucci sai Valge Maja kommunikatsioonijuhiks eelmisel nädalal ning see vangerdus tõi väidetavalt kaasa senise pressiesindaja Sean Spiceri lahkumisavalduse. Scaramucci vastu olid allikate sõnul ka Valge Maja personaliülem Rience Priebus ja Trumpi poliitikastrateeg Steve Bannon. Viimane olevat isegi öelnud, et Scaramucci tuleb Valgesse Majja vaid "üle tema laiba" ning seetõttu levis pärast Scaramucci ametisse nimetamist USA meedias isegi nali soovitusega Bannoni pulssi kontrollida. Scaramucci puhul on ka spekuleeritud seda, et peagi võib temast Priebusi asemel Valge Maja personaliülem saada, sest sellele viitab juba asjaolu, et ta ei allu mitte Priebusile, vaid otse president Trumpile.

Kuigi Scaramucci on juba pikemat aega meedias terava kommentaatorina sõna võtnud, pole tal mingit varasemat kommunikatsioonitöö kogemust. Väidetavalt aga soovis Trump teda palgata seetõttu, et esiteks soovis ta end esindama isikut, kes telekaamerate ees jõulisemalt üles astuks, ning teiseks avaldas Trumpile ilmselt muljet see, et Scaramuccil õnnestus ükskord vaidluses telekanaliga CNN võitjaks jääda.

Kusjuures Scaramucci palgati hoolimata sellest, et 2015. aasta augustis ehk ajal, mil Trump polnud veel vabariiklaste kandidaadiks saanud, kritiseeris ta Fox Newsis teravalt Trumpi ning avaldas veendumust, et tegu on "Ameerika-vastase" kandidaadiga.

Telefonivestlus New Yorkeri ajakirjaniku Ryan Lizzaga sai aga alguse sellest, et meedialekete vastu raevukalt sõna võtnud Scaramucci soovis teada, kes oli see "kõrge Valge Maja ametnik", kes andis Lizzale informatsiooni, et Scaramucci, president Trump, Melania Trump, Fox Newsi saatejuht Sean Hannity ja Fox Newsi juhtivtöötaja Bill Shine käisid hiljuti koos õhtust söömas ja võimalik, et ka mingeid edasisi meediakajastusi arutamas.

Kui Lizza selgitas, et ta ei hakka mingil juhul oma allikat avaldama, Scaramucci sellega ei leppinud, vaid jätkas küsitlemist ning hakkas samaaegselt - ja väga avatud kaartidega - ka muudest Valge Maja probleemidest rääkima. Sisuliselt oli vestluse ajal hetki, kus Scaramucci hakkas ajakirjanikule oma kolleegide teemal südant puistama.

Scaramucci ähvardas näiteks, et Lizzal pole mõtet oma allikat kaitsta, sest ta vallandab peagi nagunii kõik Valge Maja ametnikud. "Mis ma teen, on see, et ma elimineerin kõik kommunikatsioonitiimist ja me alustame uuesti algusest."

"Ma annan neile kõigile kinga ja siis pole sa kedagi kaitsnud, kogu kamp saab kinga lähima paari nädala jooksul," püüdis Scaramucci ajakirjanikku veenda.

"Ma palun neil tüüpidel mitte midagi lekitada ja nemad lihtsalt ei suuda kiusatusele vastu panna. Sa oled Ameerika kodanik, see on tohutu katastroof Ameerika jaoks. Seega küsin ma sinult kui Ameerika patrioodilt, et annaksid mulle mõista, kes selle asja lekitas," jätkas ta.

Mida kauem vestlus kestis, seda rohkem hakkas Scaramucci väitma, et teab tegelikult, kes see lekitaja on - tema rivaal Rience Priebus, kes olevat varem mitu kuud tema palkamist blokeerinud. Scaramucci oli veendunud, et viimastel päevadel tema kohta meedias ilmunud negatiivse tooniga artiklid on kõik Priebusi kätetöö.

Lizza küsis vastu, et milleks üldse peaks ühe õhtusöögi toimumine selline saladus olema, sest lõpuks tuleb see nagunii välja. "Ma palusin inimestel mingi aeg mitte midagi lekitada, et mulle väike sisseelamise aeg anda. Aga nad ei tee seda," vastas Scaramucci.

"Ma lasen nad kõik lahti," muutus Scaramucci üha tulisemaks. "Ühele tüübile andsin juba ükspäev kinga. Mul on kolm-neli inimest, kes homme kinga saavad. Ma jõuan isikuni, kes selle asja sulle lekitas. Rience Priebus, kui sa tahad midagi lekitada, siis nõutakse sinult peagi ameti maha panemist."

Scaramucci arvas, et Priebus oli närvis seepärast, et teda polnud õhtusöögile kutsutud. "Rience on üks fucking paranoiline skisofreenik, paranoik!" rõhutas ta ja jätkas siis Priebusi häält järele tehes: "Oi-oi, Bill Shine tuleb. Las ma fucking lekitan selle asja ja vaatan, kas mul õnnestub nende inimeste riistu blokeerida (cock-blocking) nii nagu ma blokeerisin Scaramucci riista kuus kuud!"

Samuti häiris Scaramuccit see, et väljaandes Politico ilmus artikkel tema majanduslike huvide deklaratsioonist ning selle ilmumist pidas ta samuti Priebusi lekitamise tagajärjeks. (Hiljem selgus, et tegu on Valge Maja avaliku dokumendiga, mida poleks kellelgi vaja olnud "lekitada" - Toim.)

Kommunikatsioonijuht väitis, et ta ütles ka presidendile varem, et Priebus hakkab teda ründama. Samuti avaldas ta veendumust, et Priebus paneb peagi ameti maha.

Lisaks Priebusile võttis Scaramucci vestluse käigus sihikule ka poliitikastrateeg Bannoni ja rõhutas, et tal endal pole näiteks mingit huvi meedia tähelepanu all olla. "Ma ei ole Steve Bannon, ma ei ürita ise oma riista imeda. Ma ei ürita fucking presidendi arvel oma brändi luua. Ma olen siin selleks, et riiki teenida."

"Mida ma teha tahan, on see, et ma tahan tappa kõik lekitajad ja ma tahan saada presidendi agenda taas rööbastele, et me oleks Ameerika rahva nimel edukad," lausus ta kokkuvõtteks.

Priebusile vihjas Scaramucci ka telefonikõnet lõpetades. "Jah, aga ma pean nüüd minema, sest ma pean säutsuma mingit sitta, et see tüüp hulluks ajada."

Lizza selgitas artiklis, et avalikustas vestluse, sest Scaramucci ei öelnud kordagi, et tegu on kuidagi konfidentsiaalse ehk nn off the record jutuajamisega. Priebus ja Bannon ei soovinud artikliga seoses kommentaari anda.

Pärast artikli ilmumist kirjutas Scaramucci Twitteris, et kasutab tõepoolest värvikat keelt ja et üritab end edaspidi paremini talitseda, kuid Trumpi agenda nimel jätkab ta tööd endiselt kirglikult.

"Ma tegin vea ajakirjanikku usaldades. Enam seda ei juhtu," lisas ta järgmises postituses.

I sometimes use colorful language. I will refrain in this arena but not give up the passionate fight for @realDonaldTrump's agenda. #MAGA — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) July 27, 2017