USA senat kukutas läbi Obamacare'i osalise tühistamise

Hääletus on uus löök president Donald Trumpile, kes on lubanud lammutada oma eelkäija Barack Obama reformid.

Üle kesköö veninud äärmiselt tasavägises hääletuses andis otsustava vastuhääle vabariiklasest senaator John McCain, kellel hiljuti diagnoositi ajuvähk.

"See oli pettumus, tõepoolest pettumus," ütles senati enamus liider Mitch McConnell kolleegidele pärast hääletust.

Trump: las Obamacare variseb kokku

USA president Donald Trump kutsus reedel kongressi vabariiklaste liidreid üles laskma Obamacare'il kokku variseda, mitte püüdma tingimata seda parandada.

Senat oli eelnevalt läbi kukutanud seaduseelnõu Obama tervishoiusüstemi osaliseks tühistamiseks.

"3 vabariiklast ja 48 demokraati hülgasid ameerika rahva," kirjutas Trump Twitteris, viidates 49-51 lõppenud hääletusele senatis.

"Nagu ma olen algusest saadik öelnud, laske Obamacare'il kokku variseda, siis tegelge sellega," märkis president.

3 Republicans and 48 Democrats let the American people down. As I said from the beginning, let ObamaCare implode, then deal. Watch!