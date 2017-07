Barcelona rongiõnnetuses sai vigastada ligi 50 inimest

Õnnetus leidis aset hommikusel tipptunnil, kui reisirong veel seni teadmata põhjusel vastu kesklinnas asuva Francia peatuse perrooni kihutas, vahendas BBC.

Rongijaama saabus suur hulk kiirabibrigaade. Suurem osa vigastatutest sai esmaabi sündmuskohal, Barcelona päästeametnike sõnul viidi haiglasse 18 inimest.

Pealtnägijate sõnul Sant Vicenç de Caldersi külast saabunud rong peatusele lähenedes ei pidurdanud. Õnnetuse põhjusi alles uuritakse.

Sotsiaalmeedias avaldatud fotodelt on näha, et rongi esiosa sai kahjustada.

BREAKING: 48 injured including 7 seriously after a train crashed into the podium at Barcelona train station, Spain. pic.twitter.com/OqvzHI8uLd