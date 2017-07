Soome president Sauli Niinistö tõstis neljapäeval Savonlinnas oma kolleegi Vladimir Putiniga kohtudes esile Krasnõi Bori jäätmehoidlaga seotud probleemid ning heitmekoguste temaatika. Yle artiklis nenditakse, et keskkonna teemal arutlemine on mõistlik valik olukorras, kus julgeolekupoliitikast rääkimine on muutunud keeruliseks.

Soome president Sauli Niinistö tõstis neljapäeval Savonlinnas oma kolleegi Vladimir Putiniga kohtudes esile Krasnõi Bori jäätmehoidlaga seotud probleemid ning heitmekoguste temaatika. Yle artiklis nenditakse, et keskkonna teemal arutlemine on mõistlik valik olukorras, kus julgeolekupoliitikast rääkimine on muutunud keeruliseks.

Soome parlamendi väliskomisjoni esimees Matti Vanhanen (Keskerakond) on rahul Niinistö valikuga. Tema sõnul näitab Putini positiivne tagasiside pressikonverentsil seda, et tehtud on edusamme.

"Kui võrrelda seda, milliseid kommentaare me omal ajal saime, kui tegime ettepaneku Peterburi reovett puhastada, siis tõlgendan seda positiivse arenguna," meenutas Vanhanen aega, mil ta oli Soome peaministriks (2003-2010).

Soomel tasub seega arutleda keskkonnaküsimuste üle, sest olukord Läänemere piirkonnas on pingeline ja ka Ukraina kriisi puhul pole lahendus silmapiiril. Krasnõi Bori ohtlike jäätmete hoidla, mis kipub tihti lekkima, on aga ohuks nii Soomele kui ka Venemaale.

Lisaks tegi Niinistö Putinile ka ettepaneku võtta kasutusele meetmeid, mille abil Arktika tuleviku nimel heitmekoguseid piirata.

"See oli märkimisväärne, et Putin suhtus nendesse küsimustesse positiivselt, sest keskkonnateemad pole olnud Putini ja Venemaa jaoks esmatähtsad," kommenteeris sotsiaaldemokraadist rahvasaadik ja endine välisminister Erkki Tuomioja.

Läänemerel üha sagedamini toimuvaid sõjaväeõppusi tõlgendatakse nii Läänes kui Venemaal jõudemonstratsioonidena. Sellest hoolimata rõhutas Putin pressikonverentsil, et Venemaa ja Hiina ühine mereväeõppus Läänemerel ei ole "relvatäristamine".

"Seda tuleb tähelepanelikult jälgida, kuid need õppused pole suunatud kellegi kolmanda vastu," leidis Vanhanen.

Ka Soome osaleb koos Rootsi ja USA-ga mereväeõppusel Aurora, tuletas ta meelde.

"Paraku on see siiski tõsi, et suurte sõjaväeõppuste korraldamine Läänemerel on pingeid lisanud," nentis omakorda Tuomioja.

Nii Tuomioja kui ka Vanhanen peavad oluliseks, et Soome ja Venemaa president regulaarselt kohtuvad - mida harvem kokku saadakse, seda kõrgemale kerkib ka järgmise kohtumise lävepakk.