Omanikuvahetuse tõttu ei saa ELMOsid praegu rentida

Kolm ettevõtet Pärisvara OÜ, Aitkal OÜ ja Bootspillow OÜ võitsid Kredexi korraldatud enampakkumise 277 000 euroga. Selle raha eest sai uus omanik endale kõik rendiautod ning ELMO Rendi firmamärgi. Samuti ka kohustuse jätkata renditeenust vähemalt järgmised kolm aastat.

Lepingute plaanitust pikemale veninud sõlmimine ja autopargi hooldus tingivad aga selle, et teenuspakkumisse jääb sisse väike lünk. Praegu ELMO elektriautosid rentida ei saa.

Elmo Rendi uute omanike sõnul on viimase kuu jooksul Kredexiga aktiivselt koostööd tehtud, et ostu-müügileping viimaks sõlmida. "ELMO Rendi peatse omanikena teeme omalt kõik, et saaksime ELMO elektriautode lühirendi teenuse esimesel võimalusel taaskäivitada," sõnas ettevõte ERR.ee-le.

Autod on siiski juba hooldusesse saadetud ning nende olukord uute omanike sõnul hea, mistõttu ollakse optimistlikud, et augustis on renditeenus taas avatud.

Uued omanikud plaanivad tulevikus lisada rendipunkte ja suurendad ka autoparki. "ELMO Rent kogukonna nimelaiend 2.0 ei ole siin mitte niisama sõnakõlksuks: soovime teenusele anda uue hingamise."