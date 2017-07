Pakistani ülemkohus sundis peaministri ametist lahkuma

"Ta on parlamendiliikmena diskvalifitseeritud ega saa seetõttu peaministri ametis jätkata," ütles kohtunik Ejaz Afzal Khan puupüsti täis kohtusaalis.

Sharifi kantselei teatas pärast kohtuotsuse avalikustamist, et peaminister paneb ameti maha hoolimata sellest, et "tal on juriidilise protsessi asjus tõsiseid kahtlusi".

Kohus palus ühtlasi riiklikul korruptsioonivastasel ametil jätkata Sharifi vastaste süüdistuste uurimist. 2016. aastal lekitatud nõndanimetatud Panama paberite põhjal on Sharifi lastel sidemeid maksuparadiisidega.

"Panama paberite" avalikustamise järel tuli päevavalgele tuli 11,5 miljonit dokumenti Panama advokaadibüroost Mossack Fonseca, mis on dokumenteerinud maailma rikaste ja mõjuvõimsate offshore-firmade tehinguid.

Üleilmse eliidi tehingute paljastamiste hulgas olid ka andmed Sharifi neljast lapsest kolme kohta - tema tütre ja eeldatava poliitilise järeltulija Maryami ning ta poegade Hasani ja Husseini kohta.

Kaasuse keskmes on küsimus, kas raha, mida Sharifi perekond kasutas mitme prestiižse kinnisvara ostmiseks Londonis offshore-firmade kaudu, oli seaduslik.

Valitsuse väitel on rikkused kogutud seaduslikul teel läbi perekonna ettevõtete nii Pakistanis kui Pärsia lahe riikides.

Ükski Pakistani peaminister ei ole viieaastast ametiaega lõpuni vastu pidanud.

Enamiku teenistuse on katkestanud mõjuvõimas sõjavägi või siis ülemkohtu sekkumine. Teised on kukutatud omaenda erakonna poolt, sunnitud tagasi astuma või mõrvatud.

Tegemist on teise korraga Pakistani 70-aastases ajaloos, kui ülemkohus sunnib lahkuma ametisoleva peaministri.

2012. aastal otsustas ülemkohus, et toonane peaminister Yousuf Raza Gilani solvas kohut, kui keeldus taasavamast korruptsioonijuurdlust president Asif Ali Zardari suhtes. Selle tulemusena kaotas Gilani lõpuks oma ameti.

Praegune vastuoluline kaasus on viimane skandaal, mis on tabanud industrialistist Sharifi, kes on valitsusjuhina ametis kolmandat ametiaega. Kaht eelmist ametiaega varjutas riigi võimsa sõjaväe sekkumine poliitikasse.

Muu hulgas katsetas Pakistan Sharifi teise ametiaja jooksul esmakordselt tuumarelva, vastuseks naaberriigi India teisele tuumakatsetusele.

Kui Sharif saab ametist vabaks, võib tema erakond Pakistani Moslemiliiga (Nawaz) (PML-N) valida uue valitsusjuhi erakonna seest, ehkki kahtlemata kerkib esile jõuline surve pidada ennetähtaegsed valimised.

Sel aastal oma iseseisvumise 70. aastapäeva tähistav Pakistan on näinud viimastel kuudel ühiskondliku optimismi hüppelist kasvu. Viimastel aastatel on paranenud nii julgeolek riigis kui ka üleüldine kindlus majanduse jätkuvasse kasvu. Lisaks on ka sõjavägi, mis on enam kui poole iseseisva riigi ajaloost võimul olnud, suutnud vähemalt näiliselt leppida Sharifi tsiviilvalitsuse eksistentsiga.