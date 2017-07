Michal: varasemaid ettemakseid laenuks vormistades käitus Nordica korrektselt

Nordica asutaja, toonane majandusminister Kristen Michal kinnitas, et Nordica ja Adria Airwaysi partnerluse lõppemisel varasemate ettemaksete laenuks vormistamine oli korrektne tegevus. Lennundusettevõtte nõukogu esimehe Peeter Tohveri sõnul on Adria seni oma kohustusi korralikult täitnud ja pole põhjust arvata, et see muutuks.

ERR kirjutas teisipäeval, et Nordic Aviation Group on laenanud Sloveenia ettevõttele Adria Airways kuueks aastaks 4,556 miljonit eurot.

Kristen Michal vastas ERRi küsimusele, kas sellist laenu saab pidada normaalseks äritegevuseks ning kas toonane otsus oli mõistlik, et Nordicat asutades oli eesmärk saada Eestist head lennuühendused.

"Nordica kasutas uue ettevõttena nullist alustades Adria platvorme piletimüügiks ja lendude tegemiseks. Ilma piletimüügita ja lennukoodide jagamiseta oleks uue Eesti lennuettevõtte Nordica start võimatu, piletimüügi ja koodide jagamine, partneri platvormi otsimine oli ainuvõimalik valik ning valiti kõige kokkuhoidlikum pakkumine," selgitas ta.

"Adriaga partnerluse lõppemisel ja tänase partneri, LOT leidmisel vormistati Adria platvormides olnud varasemad ettemaksed korrektselt laenuks, et raha tulu tooks. Nordica nõukogu ja juhtkond kinnitavad, et Adria täidab oma kohustusi laenu tagasi makstes korrektselt," lisas Michal.

Ka Nordica nõukogu esimees Peeter Tohver kinnitas, et koostöö lõppemisel Adria Airwaysiga oli äriloogika selline, et mõlemapoolselt oli kasulik selline leping sõlmida.

"On see tavapärane või mitte - kõik ärid on erinevad. See on kahe poole mõlemale kasulik leping," sõnas nõukogu juht.

Tohver ei kahtle, et summa saadakse Sloveenia firmalt ka tagasi.

Majandusminister Kadri Simson edastas endale suunatud küsimuse ministeeriumi transpordi asekantslerile Ahti Kuningale, kes märkis, et Adria ja Nordica olid partnerid ning pea iga ärisuhe kätkeb ka võlasuhteid.

"Kuna Nordica oli teinud ettemakseid deposiiti Adriale, siis lepingu lõpetamisel vormistati ettemaksed laenuks. Nordica juhtkond on mulle kinnitanud, et Adria on oma kohustusi täitnud siiani korrektselt ning pole põhjust eeldada, et see muutuks," nentis ta.

Nordica mullusest majandusaasta aruandest ilmnes, et ettevõttel on 4,556 miljoni euro suurune nõue Adria Airwaysi vastu. Laen on sõlmitud eurodes, selle lepinguline intressimäär on 1,9 protsenti ning tagasilaekumise perioodiks on kuus aastat. Laenu sisemine intressimäär on majandusaasta aruande järgi 15 protsenti.

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles intressimäärade erinevuse selgituseks, et lepinguline intress on intress, millega laen on välja antud, sisemine intress on aga Nordica enda määr, millega nad on kohandanud laenu bilansilist väärtust ning see kajastab nende parimat arusaama laenupartneri riskantsusest.

Nordica majandusaasta aruannet auditeerinud PricewaterhouseCoopersi hinnangus märgitakse, et neil ei olnud võimalik saada piisavalt tõendusmaterjali laenunõude laekumise tõenäosuse osas.