Tallinna linnajuhid kutsuvad eakaid valimiste eel linna kulul kinno

Klubi tegutseb esialgu augustist septembrini - sel hetkel jääb valimisteni poolteist kuud.

Ettevõtmise eesmärgiks on Keskerakonda kuuluva Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul anda võimalus tulla vanematel inimestel kodust välja, panna nad suhtlema ja pakkuda neile tasuta kinoklassikat. “Eakate kinoklubi” rahastavad linnaosad endi eelarvetest.

Kaljulaidi sõnul on ta valimiskampaania kahtlustustega arvestanud: “See oli minu jaoks suur otsuse koht, kas seda teha või mitte.”

Samas kinnitab, et kinoklubil pole poliitilist eesmärki. “Seal ei saa olema ei materjale ega muud sellist, mis kuidagiviisi viitaks valimistele,” rääkis Kaljulaid reedel ERR-ile. Ta möönab: “Kõik, mida poliitilises ametis olev isik teeb, kujundab tema suhtes suhtumist avalikkuse poolt.”

Iga eakas inimene, kes soovib kinost osa saada, peab ennast registreerima kulbi liikmeks ja selleks tuleb jagada lisaks oma nimele ka aadressi ja telefoninumbrit.

Linnaosa vanem põhjendab kontaktandmete kogumist sellega, et nii on tulevikus inimestele lihtsam informatsiooni toimuva kohta levitada. Samas leiab ta, et eakate inimeste kaardistamine tuleb kasuks, sest nii saab neile sotsiaalabi korras tarbeid viia. Talvel oli taoline projekt tema sõnul ka käigus.

Kaljulaid rääkis, et kontakte ei kasutata valimiste jaoks ära. “Linnaosal on väga paljude elanike kontakte, neid ei tohi ega saa kasutada valimiskampaanias.”

Linnaelanike postkastidesse jõudnud kinokutsetele on alla kirjuatnud nii Põhja-Tallinna kui ka kesklinna linnaosa vanemad. Kaljulaiu sõnul on tegemist indikatsiooniga, mis peaks viitama kahe linnaosa koostööle.

Kaebus on esitatud

See, et postkastidesse ilmunud kutsed on isiklikult allkirjastatud mõlema linnaosa vanema poolt, tekitab ERJK esimehe Ardo Ojasalu sõnul küsimusi. “See ongi teatud mõttes kahtluse algus,” leiab ta.

Ojasalu rääkis ERR-ile, et linna poolt rahastatud projektid peavad olema suunatud omavalitsuste ülesannete täitmiseks, mitte valimisreklaamiks. Ta tõi näiteks eelmise Tallinna kesklinna vanema Alar Nääme juhtumi, kelle kohus mõistis süüdi seoses linna rahade kasutamisega riigikogu valimistel, mille peale tuli Näämel enda ametikohast loobuda.

“Kui üritust hakkavad enda propagandaks kasutama, kas linnaosa vanemad või teised valimistel kandideerivad isikud, siis on selge, et siin tekib samasugune probleem,” viitas ERJK esimees näitena toodud Nääme juhtumile.

Ojasalu arvates on kinoklubi infokogumine ohukoht, sest moodustatavat andmebaasi on võimalik kuritarvitada.

“See tekitab minus küsimust, mikspärast on kinnominekuks vaja inimest registreerida,” sõnastas ta oma küsimuse. Muresid on tema sõnul kaks: kui lihtsalt suvalisi andmebaase pannakse kokku, siis see on põhimõtteliselt juba vastuolus sellega, et andmeid tohib töödelda ainult eesmärgipäraselt. Teiseks see, et luuakse mingisugune andmebaas, mis ei ole omavalitsuse tegevusega ega tööeesmärkidega seotud ning mida võidakse kasutada poliitilise tööriistana.

Miski pole veel kindel ja kõik oleneb sellest, mis toimuma saab. “Kui asja sisu on see, et inimesed lähevad kinno ja vaatavad filmi ja ükski poliitik seal ühetgi kõnet ei pea ning mingit muudmoodi midagi ei tee, siis suure tõenäosusugea probleemi pole,” ütles Ojasalu ERR-ile.

ERJK-ile on tegevuse kohta vastava kaebuse esitanud Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatliku erakonna fraksiooni aseesimees Jaak Juske ning komisjon plaanib otsutada menetluse tarviduse üle 10. augutil toimuval koosolekul.