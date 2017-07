Valgevene ei ole täpsustanud vaatlemiskutse üksikasju

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Rauno Veri ütles BNS-ile, et õppuse Zapad Valgevenes peetava osa vaatlemiseks on kutse saanud ainult Eesti kaitseatašee Valgevenes. Ta lisas, et Valgevene on erinevates formaatides lubanud kutsuda kõik Minskisse akrediteeritud kaitseatašeed. "Seega on riikide ring üpris lai," nentis Veri.

Veri märkis, et Valgevene ei ole kaitseministeeriumi edastanud täiendavat informatsiooni selle kohta, mida täpsemalt vaatlejatel jälgida õnnestub. "Tõenäoliselt selgub see vahetult enne vaatlemist," sõnas ta. "Enamasti on õppuste vaatlemise eesmärgiks ülevaate saamine õppusest ning seeläbi veendumine, et neid viiakse läbi vastavalt rahvusvaheliselt kokkulepitud reeglitele. Loodame, et Valgevene korraldatav üritus sellist võimalust vaatlejatele ka pakub."

"Lisaks Valgevenele viiakse õppust Zapad läbi ka Venemaa territooriumil, kuid seni pole meile Venemaa poolt vaatlemiseks kutset laekunud ei läbi OSCE ega ka mitte kahepoolselt," sõnas Veri. "Venemaalt kutse saamise tõenäolisust on raske ennustada, kuid Venemaa senine käitumismuster on olnud pigem läbipaistmatuse poole kaldu: varasemate aastate jooksul on korduvalt tuvastatud Venemaa poolset sõjaliste õppuste poolitamist, mitteraporteerimist ning õppuste tegelikust väiksemana raporteerimist," sõnas ta.

Kaitseministeeriumile on saabunud kirjalik kutse osalemaks õppuse Zapad 2017 tutvustamiseks korraldatavatel üritustel Valgevenes.

"Sellega on Eesti kaitseatašee kutsutud osalema tänavu 19.-21. septembril toimuval briifingul, õppuse vaatlusel ning külaskäigul Valgevene kaitsetööstusettevõttesse. Kutsest ei selgu nende ürituste detailid," seisab kaitseministeeriumi koduleheküljel.

"Kuigi tegu ei ole õppuse vaatlemisega OSCE raamistikus, on kutse näol tegu tervitatava sammuga Valgevene poolt õppuse osas läbipaistvuse loomiseks. Kaitseministeerium on valmis Valgevene poolt kahepoolsete suhete alusel korraldavatel üritustel osalema," märkis ministeerium.

Valgevene kaitseministeeriumi kutse Eestile on allkirjastatud 21. juulil.