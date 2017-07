Põhja-Korea katsetas uut raketti, mis kukkus Jaapani majandusvetesse

Jaapani valitsuse peasekretär Yoshihide Suga ütles, et rakett lendas umbes 45 minutit ning paistis, et maandus Jaapani majandusvetesse, vahendasid Reuters ja BBC.

Teateid kahjustustest pole.

Suga lisas, et raketikatsetus on vastuvõetamatu ning ÜRO resolutsioonide selge rikkumine.

Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap teatas, et rakett lasti teele Põhja-Korea aja järgi kell 23.41 Jagangi provintsist. Lõuna-Korea president Moon Jae-in korraldas raketikatsetuse tõttu erakorralise julgeolekukoosoleku.

Juuli alguses väitis Pyongyang, et on esmakordselt edukalt katsetanud mandritevahelist ballistilist raketti (ICBM). Selle raketi ulatuse üle on vaieldud, kuid osade ekspertide hinnangul võib see ulatuda Alaskani.

Viimase katsetatud raketi ulatus pole teada. Jaapani kaitseametnik ütles aga NHK-le, et rakett võis lennata rohkem kui kolm tuhat kilomeetrit.

Ka USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Jeff Davis kinnitas raketikatsetust.

Kui see raketikatsetus leiab kinnitust, on tegemist 14. katsetusega, mille Põhja-Korea sel aastal on korraldanud.

Sel nädalal ütles üks USA ametnik AFP-le, et Ühendriikide sõjavägi on täheldanud märke sellest, et Põhja-Korea valmistub uueks raketikatsetuseks. Anonüümsust palunud ametiisik ütles teisipäeval, et kui katsetus peaks aset leidma, toimub see ilmselt 27. juulil, Korea sõja lõpetanud relvarahuleppe allkirjastamise aastapäeval.

Vaatamata raketikatsetustele usuvad eksperdid, et Pyongyangil ei ole veel võimekust tulistada välja tuumalõhkepead kandvat pikamaa-raketti. Nende sõnul ei suuda paljud Põhja-Korea raketid täpselt sihtmärke tabada.

Osad eksperdid aga usuvad, et Pyongyang võib viie või kümne aastaga välja arendada tuumarelva, mis võib tabada USA-d.

USA on paigutanud Lõuna-Koreasse raketikaitsesüsteemi Thaad, et võidelda Põhja-Koreast tuleva ohuga, kuid see süsteem on pahandanud mitut regioonis asuvat riiki, eriti Hiinat.