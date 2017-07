Korb: kahju, et Savisaar peab esinumbriks olemist mõnitavaks

Korb ütles reedel BNS-ile, et Savisaar on jätkuvalt oodatud Keskerakonna nimekirjas kandideerima. "Teda on mitu korda kutsutud nimekirja. See pole pakkumine, see on võimalus. Kui ta tuleb, on jutt väärikast kohast."

Savisaar tegi kolmapäeval sotsiaalmeedias avalduse, milles nimetas erakonnakaaslaste poolt talle Tallinnas valimistel üldnimekirja esinumbri koha pakkumist mõnitamiseks.

"Mõned keskerakondlased (Mihhail Kõlvart ja Jüri Ratas) on viimasel ajal väitnud, nagu oleks mulle erakonnast pakutud Tallinna kohalike valimiste üldnimekirja esinumbrit ja nüüd oodatavat minu vastust. Tegelikult pole keegi mulle midagi sellist pakkunud ja üldse oleks selline pakkumine mõnevõrra mõnitamise moodi nagu mõned minu sõbrad on kirjutanud," kirjutas Savisaar.

"Varem ei olnud üldnimekirja esinumbrina kandideerimine mõnitamine," lausus Korb, märkides, et mitmetel eelmistel kohalikel valimistel kandideeris Savisaar lisaks Lasnamäele ka üldnimekirja esinumbrina.

Korb ütles, et Savisaare küsimus on nimekirjade juures kindlasti väga oluline, aga seda ei arutata iga päev. "Kui erakonna Tallinna nõukogu või Keskerakonna juhatus koguneb, siis seda küsimust arutatakse. Aga see ei käi nii, et iga Savisaare avalduse peale kogunevad nõukogu ja juhatus ja arutatakse asja. Kui Savisaarele see koht ei sobi ja ta peab seda mõnitamiseks, siis see on tema õigus ja siin pole muud rääkida. Pakkumine on olemas ja kui talle ei meeldi see koht - no mis siis teha," lausus peasekretär.

Ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas on BNS-ile kinnitanud, et Savisaar on jätkuvalt oodatud Keskerakonna nimekirjas kandideerima ja tema sellekohase otsuse järel saab arutada talle sobivat valimisringkonda ja muid küsimusi.

Korbi sõnul koguneb esmaspäeval Keskerakonna Tallinna nõukogu ja endise esimehe kandideerimise küsimused tulevad seal jutuks.