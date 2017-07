Nädalavahetusel sajab mitmel pool hoovihma

Nädalavahetusel on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool võib sadada hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.

Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma ning paiguti on ka udu. Puhub valdavalt edelatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 ja 16 kraadi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on ilm veel enamasti sajuta, puhub edelatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Termomeetrinäidud on 15 kraadist 17-ni.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Saju intensiivsus on suurem Ida-Eestis. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 7 meetrit sekundis ning sooja on oodata 19 kuni 22 kraadi.

Õhtul on saju võimalus suurem Ida-Eestis, lääne pool taevas selgineb. Tuul puhub edelast 2 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16 kraadist 20-ni.

Pühapäeval on vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Õhusooja on oodata 21 kraadi ringis.

Ka esmaspäeval sajab kohati vihma ja on äikest, kuid õhtu poole saartest alates sadu lakkab. Termomeetrinäidud jäävad 19 ja 27 kraadi vahele.

Teisipäeval tuleb vähese pilvisusega ilm ning päev on enamasti sajuta. Ka sooja tuleb suviselt 23 kraadi ümber.

Kolmapäev tuleb see-eest enamasti pilvine, aeg-ajalt sajab vihma, aga õhtupoolikul läänest alates sadu lakkab. Õhutemperatuur jääb 19 ja 24 kraadi vahele.

Uus nädal kipub tulema tuuline - rannikualadel ulatuvad peamiselt edelatuule puhangud 14 kuni 18 meetrini sekundis.