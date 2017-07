Trump vahetas välja Valge Maja personaliülema

"Mul on heameel teile teada anda, et ma just äsja nimetasin kindral/minister John F. Kelly Valge Maja personaliülemaks," säutsus Trump Twitteris.

"Ta on Suur Ameeriklane ja Suur Juht. John on teinud ka erakordset tööd sisejulgeolekus. Ta on olnud minu administratsiooni tõeline täht," lisas president Kelly kohta.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017

...and a Great Leader. John has also done a spectacular job at Homeland Security. He has been a true star of my Administration — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017