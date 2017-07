"Rahva teenrid": pahatahtliku välismeedia kajastusi ei saa vältida

Nad arutasid laupäevases Vikerraadio saates "Rahva teenrid" Itaalia fotoajakirjaniku Tomaso Clavarino juhtumit, kes soovis Eestis lavastust relvadega kodutütardest, samalaadne aktsioon õnnestus tal Leedus.

Krister Paris ütles, et lugusid "lahinguks Venemaaga" valmistuvast Eestist on palju ilmunud, kuid laste mängu toomine on uus nüanss. "Taoliste artiklitega luuakse mulje, et siin käib vägede koondamine ja ollakse valmis Venemaa rünnakus," sõnas Paris.

Mikk Salu nentis, et Eesti võimud ei saa kätt ette panna taoliste juhtimite ärahoidmiseks. Ta tõi näiteks, et kui Eesti ajakirjanik läheb Taiwanile, siis ikka tuleb teemaks ka vastasseis Hiinaga.

"Paljudes Lääneriikides pole ammu selliseid organisatsioone nagu Kaitseliit, mis meile tundub loomulik. Lihtsalt imestatakse, et inimestel on relvad," lausus Salu. Ta lisas, et Clavarnio on enda teemaks võtnud lapsed ja relvad ja käinud seda uurimas nii Aafrikas kui Ameerika Ühendriikides.

Saatejuht Mirko Ojakivi nimetas Hollandi ajakirjaniku poolt Eesti, Läti ja Leedu relvastatud laste kohta ilmunud reportaaži õõvastavaks. "Reporteri tegevus polnud kantud vaba ajakirjanduse eesmärgist."

