Tiiu dokki viimise vajadus selgub järgmisel nädalal

TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar ütles, et juhtumi täpsemad asjaolud on alles selgitamisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Padari sõnul peaks järgmise nädala alguses selgeks saama, kas Tiiu on vaja remondiks dokki viia. Esmane vaatlus näitas, et laevakerel oli vigastus.

"Tuukrid käisid eile õhtul, kutsusime kohe välja kiiresti, vaatasime laeva üle. Esmane hinnang on see, et laev jääb seisma veel mõneks ajaks. Juba eile õhtul asendasime Tiiu parvlaevaga Regula. Ta on küll natuke väiksem, kuid äsja remondi läbinud. Kõige olulisem laevanduses on ikka ohutus ning kui me oleme kahevahel, siis viime laeva kindlasti dokki, et kõik üle vaadata täpselt," rääkis Padar.

Parvlaev Tiiut asendab korda saamiseni parvlaev Regula, kuhu mahub kolmandiku võrra vähem autosid kui Tiiule. Liinil teeb jätkuvalt oma regulaarreise parvlaev Leiger.