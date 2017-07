Vene eksperdid ei näe võimalusi kiireks suheteparandamiseks USA-ga

Vene-USA suhted on sügavas kriisis ning isegi kui Vene välisministeerium vaatab ümber oma reedese otsuse USA saatkonnalt diplomaatilised suvilad ära võtta, ei lahenda see tekkinud olukorda, leiavad Vene eksperdid.

Poliitilise konjunktuuri keskuse asedirektor Oleg Ignatov märkis, et Venemaa on USA presidendis Donald Trumpis täielikult pettunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Varem me nägime, et kui USA võttis vastu Venemaa või tema liitlaste suhtes väga ebasõbralikke samme, siis Venemaa käitus tagasihoidlikult. Nüüd aga näeme, et Moskva kannatus on läbi. Tundub, et Kreml saab aru, et praeguselt USA administratsioonilt pole mõtet midagi head oodata," ütles ta.

Politoloog Mihhail Zahharov leidis, et antud juhul peegeldab lugu suvilatega vaid seda tupikut, kuhu on sattunud kõik teised probleemid.

"See on niisugune "kirss tordil" ja tort ise on suur hulk arusaamatusi ning probleeme, mis on praegu Vene-Ameerika suhetes," nentis ta.

Moskva väidab, et uut külma sõda ta ei taha. Aga kui Venemaa lootis, et tema tegevus näiteks Süürias viib tähelepanu tema tegevusest Ida-Ukrainas ära, siis see plaan kukkus läbi.



"Ukrainast saab praegu vastasseisu punkt Venemaa ja USA vahel. Just Ukraina on see baromeeter, mis näitab, kuidas Vene-Ameerika suhted edasi arenevad. Kui te tahate seda teada - jälgige, mis Ukrainas toimub," märkis Ignatov.

Vene välisministeerium andis reedel ka teada, et USA diplomaatide arv Venemaal peaks olema sama, kui Vene diplomaatide arv USA-s ning see tähendab, et lähiajal lahkub Venemaalt 755 USA diplomaati.