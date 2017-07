USA lubas liitlastega Vene-vastaste sanktsioonide osas koostööd teha

Kongress kiitis neljapäeval ülekaaluka häälteenamusega heaks sanktsioonidepaketi Venemaa, Iraani ja Põhja-Korea suhtes, mille president Donald Trump on lubanud ka allkirjastada.

Meede on mõeldud karistama Kremlit Krimmi annekteerimise ja sekkumise eest 2016. aasta Ühendriikide presidendivalimistesse.

Kuid see on põhjustanud mõningast muret Euroopa pealinnades, kus on harjutud Vene-vastaseid meetmeid Atlandi-üleselt kooskõlastama.

EL on väljendanud muret, et mõned meetmed karistavad ebaõiglaselt Euroopa ettevõtteid, mis on panustanud Venemaa energiasektori arendamisse, ning selle diplomaadid on teinud Washingtonis jõulist lobitööd sanktsioonide pidurdamiseks.

USA välisminister Rex Tillerson üritas laupäeval neid muresid leevendada.

"Pea ühehäälne kongressi otsus esindab Ameerika rahva tugevat tahet, et Venemaa astuks samme suhete parandamiseks Ühendriikidega," sõnas Tillerson.

"Me teeme tihedat koostööd oma sõprade ja liitlastega, tagamaks, et meie sõnum Venemaale, Iraanile ja Põhja-Koreale oleks selgelt mõistetav."

EL ja USA on teinud varem koostööd sanktsioonide kehtestamisel pärast Krimmi annekteerimist 2014. aasta märtsis, ületades erimeelsused selles osas, kuidas Venemaad karistada.