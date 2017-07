USA asepresidendi visiit toob Tallinnas kaasa hulga liikluspiiranguid

Mõned tänavad on ajutiselt liikluseks suletud ning lennujaamas ja sadamas tuleb valmis olla täiendatud kontrolliks. Politsei kõrval aitavad korda hoida ka Kaitseliit ja kaitsevägi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul võib pühapäeval ja esmaspäeval kehtestatud julgeolekumeetmeid võrrelda nendega, mida rakendati kolm aastat tagasi USA presidendi Barack Obama külaskäigu ajal.

"See, mis linnainimestele silma jääb, on politseivormis inimesed tänavail, kuid palju on ka selliseid tegevusi, mis tavainimetele silma ei jää," ütles Jaani.

Tallinnas on operatsiooni kaasatud üle 600 politseiametniku pea kõikidest politseiprefektuuridest. Lisaks abistab kaitsevägi ja umbes 70 kaitseliitlast.

"Kaitseliitlaste põhiline roll on seotud lennujaama ja lennujaama välise perimeetriga, kus nad aitavad avalikku korda tagada ja kaitseväega on põhimõtteliselt seotud erinevad tehnilised vahendid, mida me kasutame," ütles Jaani.

Täiendavat kontrolli tehakse piiridel.

"Loomulikult on meil rohkem patrulle väljas nii piiri ääres Eesti ja Läti vahel, Tallinna lennujaamas ja Tallinna sadamas. Siin on minu üleskutse - palun kandke kaasas dokumenti, kui ületate sisepiiri," ütles Jaani.

Mõistagi tuleb Tallinnas arvestada mitmete liikluspiirangutega.

Seoses USA asepresidendi visiidiga kehtivad Tallinnas pühapäeval ja esmaspäeval ajutised liikluspiirangud eeskätt marsruudil Lennujaam - Tornimäe - Toompea.

Asepresidendi lennuki maandumise ja õhkutõusmise ajaks suletakse lühikeseks ajaks liiklus Tartu maanteel alates linnapiirist.

Pühapäeval kell 12-14 vahel tuleb umbes 15-minutiline liiklusseisak politsei autokolonni möödumise ajaks marsruudil Lennujaam-Tornimäe tänav. Pühapäeval kell 17-19 aga Tornimäe ja Toompea vahel.

Visiidi ajal on ajutisi parkimis- ja liikluspiiranguid nii Toompeal, kesklinnas kui ka Kadriorus. Kadriorus on alates pühapäeva õhtust suletud ka Weizenbergi tänav Kadrioru lossi juures.