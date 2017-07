Ratas usub, et Savisaar kandideerib siiski Keskerakonna nimekirjas

Ratas tõdes, et Keskerakond on Edgar Savisaart väga palju toetanud ning väärtustanud tema rolli Tallinna juhtimisel ning erakonna ülesehitamisel.

"Samas ei tohi unustada, et Edgar Savisaare saavutused Eesti pealinnas on tulnud Keskerakonna ja meie valijate toel. Ma ei kujuta ette, et Edgar Savisaar keeraks selja Keskerakonna valijatele. Olen kindel, et tema toetajad soovivad, et ta kandideeriks just Keskerakonna nimekirjas, kes on alati nende huve kaitsnud," ütles Ratas.

"Eesti Keskerakond läheb kohalikele valimistele kogu Eestis ja Tallinnas väga tugeva nimekirjaga. Kõik Keskerakonna Tallinna esinumbrid on kogenud linnajuhtimises, riigi tasandil või mõlemas," märkis Ratas.

Edgar Savisaar tegi laupäeva õhtul videoläkituse, milles ta teatas valimisliidu moodustamisest.