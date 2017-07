Trump: USA ei luba Hiinal olla midagi tegemata Põhja-Korea suunal

Trump kirjutas Twitteris, et "meie eelmised rumalad liidrid on lubanud neil (hiinlastel) teenida sadu miljardeid dollareid aastas kaubanduses, ometi ei tee nad MIDAGI meie heaks Põhja-Korea osas".

"Me ei luba enam sellel jätkuda. Hiina saaks selle probleemi kergelt lahendada!" lisas Trump.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet...

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!