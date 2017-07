Otse kell 13.45: USA asepresidendi Mike Pence'i lennuk maandub Tallinnas

Pence kirjutas hommikul Twitteris, et on teel Eestisse, Gruusiasse ja Montenegrosse, et USA presidendi esindajana regiooni juhtidega kohtuda.

Pühapäeval kell 17.30 kohtub Pence Stenbocki majas peaminister Jüri Rattaga. Arutlusele tulevad koostööd kaitse-, digi- ja küberkaitse teemad ning Eesti eesistumisega seonduvalt USA ja Euroopa Liidu koostöö.

USA asepresident viibib Tallinnas ka esmaspäeval, mil ta osaleb koos president Kersti Kaljulaiuga küber- ja innovatsiooniteemalisel ümarlaual.

Seejärel kohtub Pence Kadriorus kolme Balti riigi presidentidega ja osaleb seejärel pressikonverentsil.

Enne Eestist lahkumist kohtub Pence kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega ning peab kõne Eesti kaitseväelastele ja siia saadetud NATO lahingugrupi sõduritele.

Pence'iga on visiil kaasas tema abikaasa Karen, kes külastab esmaspäeval Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatriakliinikut.

On my way to Estonia, Georgia and Montenegro to meet with leaders in the region on behalf of @POTUS. Keep up with #VPinEurope. pic.twitter.com/6gJTy3WRv6