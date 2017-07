Suursaadik: Pence'i visiit keskendub küberjulgeolekule ja kaubandusele

Melville rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et Eestis on teemaks nii kaubandus, majandus, küberjulgeolek kui ka digitaalne innovatsioon, milles Eesti on olnud edukas.

"Samuti on meil võimalus kõnelda Euroopa Liidu eesistumisest, mis on praegu Eesti kanda," sõnas ta.

Suursaadik märkis, et Eesti on andnud kaitseteemadel kogu maailmale tähtsa signaali, kui oluline on koormuse jagamine ja koostöövõime. Pence kohtub Eesti, Läti ja Leedu presidendiga ning koostöö jätkub kõigis kahepoolsetes kohustustes, mis on võetud.

Melville'i sõnul räägib Pence Eesti kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega kindlasti ka peagi algavast Venemaa ja Valgevene suurõppusest Zapad.

Ta lisas, et NATO on nendele õppustele juba piisava tõsidusega reageerinud, saates selleks ajaks Balti riikidesse kolm üksust, kuhu kuulub kuni 600 õhudessantväelast.

"Aktuaalne kaamera" küsis Melville'ilt, kas Pence'i visiit on seega teatud mõttes Venemaa-vastane heidutus.

"Ma loodan, et kõik, mida USA on oma sõprade ja liitlastega teinud, on olnud meeldetuletuseks Venemaale või kõikidele teistele, kes on ohustanud Euroopa julgeolekut ja stabiilsust, et me ei lähe kuskile ja kavatseme nendele väljakutsetele vastata," sõnas suursaadik vastuseks.

Melville rõhutas sedagi, et ehkki Euroopa Liidu ja USA vahel on aeg-ajalt olnud mingitel teemadel väikseid erimeelsusi, siis tuleb meeles pidada ja on alati peetud, et oleme üksteise parimad sõbrad ja partnerid.