Tervitamist Stenbocki maja õuel, kohtumise algushetki ning kohtumisele järgnevat peaministri pressikonverentsi saab ERR-i uudisteportaalist jälgida otseülekandes. NB! Ratase pressikoverentsi otseülekanne lükkus edasi ja toimub ilmselt pärast "Aktuaalse kaamera" otselülitust.

Pärast kohtumist pidi peaminister Ratas andma kohale saabunud ajakirjanikele lühikese pressikonverentsi, kuid hetkel lükkus see veel edasi. Eesti valitsusjuht annab intervjuu kella 18.30 ajal "Aktuaalse kaamera" otselülituses.

Pence suundus pärast kohtumist tagasi hotelli.

First stop in Estonia was meeting with Prime Minister Jüri Ratas, who walked me through the historic Stenbock House in Tallinn. #VPinEurope pic.twitter.com/cODFBMtQVs