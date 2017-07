Raimond Kaljulaid: Savisaare nimekiri Keskerakonda peataolekut ei too

"Mingit peataolekut Keskerakonnas, millest kirjutab riigikogu liige Peeter Ernits seoses Edgar Savisaare valimisliidu loomisega, kindlasti ei ole," viitab Kaljulaid Päevalehe portaalis avaldatud Ernitsa artiklile, mis kannab pealkirja "Savisaar lõi kõik kaardid sassi! Erakond on šokis, Taavi Aasa šansid päris linnapeaks saada ilmselt kadusid".

"Kahtlematult on iga Eesti kodaniku põhiseadusest tulenev õigus valimistel kandideerida ning ise valida, millise erakonna või valimisliidu nimekirjas seda teha. On olnud pikalt teada, et Edgar Savisaar väga tõsiselt kaalub eraldiseisva valimisnimekirja moodustamist ning muidugi oleme sellise võimalusega arvestanud," kirjutab Kaljulaid. "Keskerakonnal on viimase 10 aasta kõige tugevam kampaaniameeskond, meil on tugev nimekiri ja hästi läbimõeldud programm nii üle Eesti kui pealinnas. Me läheme neid valimisi võitma."

Samas möönab Kaljulaid, et kui Savisaar siiski osutub valimistel kandideerida ning teeb seda Keskerakonnaga konkureeriva valimisliidu nimekirjas, siis viib see paratamatult Keskerakonnalt osa hääli ära. Ühtlasi on Kaljulaiu hinnangul loomulik, et erakondade toetajaskonnas toimuvad aja jooksul muutused.

"1990-ndate aastate lõpul sai Keskerakond peamiselt protestihääli – nii eestlastelt kui ka venelastelt. Möödunud kümnendil pöördusid eestlased Keskerakonnast pea täielikult ära ja erakond saavutas ebaproportsionaalselt suure toetajaskonna just vene valijate ning mittekodanike hulgas," selgitab Kaljulaid enda blogipostituses. "Nüüd, mil erakond valis uueks esimeheks Jüri Ratase ning võttis valitsusvastutuse, on loomulik, et nii erakonna aetav poliitika kui ka erakonna valijaskond aja jooksul muutub. See on Keskerakonna liikmete tahe, mida väljendasid vabad ja õiglased valimised erakonna sees möödunud aastal, kui esimeheks valiti kahekolmandikulise häälteenamusega Jüri Ratas, mitte nii-öelda "Savisaare liini" esindanud Yana Toom."

"Savisaare nimekiri, kui see tuleb, annab ka vene valijatele ning kodakondsuseta inimestele üle pikkade aastate suurema valikuvabaduse. Ka selles ei ole midagi halba," märgib Kaljulaid. "Kui seetõttu peaks Keskerakond kaotama enamuse Tallinna linnavolikogus, siis tähendab see Tallinnas võimuliidu moodustamist. Isiklikult leian, et Keskerakond peaks Tallinnas koalitsiooni moodustama igal juhul, ka siis kui võidaks jälle absoluutse enamuse."

Kaljulaid on enda sõnul olnud kaua seisukohal, et Savisaare tervis ning ka õiguslik olukord ei võimalda tal tegelikult poliitikas osaleda ja selles osas pole ka midagi muutunud.

"Inimesed, kes annavad talle vastupidist nõu, ei ole sugugi tema sõbrad," lõpetab Kaljulaid enda blogipostituse.