Saarts: Savisaare valimisliit tähendaks Keskerakonnale enamuse kaotust

Kui Savisaare valimisliit sünnib, tähendab see politoloog Tõnis Saartsi sõnul Keskerakonnale ilmselt enamuse kaotamist Tallinna volikogus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Edgar Savisaare üks lähemaid kaasvõitlejaid Peeter Ernits vihjab, et eile avalikustatud videopöördumine oli lindistatud juba varem, umbes siis kui niinimetatud kolm õde korraldasid oma valimisliidu teemalise pressikonverentsi.

"Kui vaadata videot, siis see on tehtud siis, kui rododendronid õitsesid, praegu nad teatavasti ei õitse enam," nentis keskerakondlasest riigikogulane Peeter Ernits.

Üks toonane mässaja Olga Ivanova ei välista Savisaare valimisliiduga liitumist, öeldes, et kohtub pühapäeval nii Savisaare kui Keskerakonna sisese võimuvõitluse ühe võtmeisiku Mihhail Kõlvartiga.

"Ma pigem arvan, et Keskerakonnal ei tule kolme nimekirja. Otsustame seda lähipäevadel, sest ka täna kohtume paljude inimestega ja eks lähipäevadel teatame, kuidas läheme valimistele," ütles Ivanova.

Kui alternatiivne Savisaare nimekiri peaks sündima, jääb Keskerakond enamusest Tallinna volikogus ilmselt ilma.

"selle nimekirja tuleku põhiline mõju oleks see, et Keskerakonnal on raske saada Tallinna volikogus enam enamust, sest tõenäoliselt see valimisliit, toetudes Savisaare nimele, on piisavalt populaarne, et ületada valimiskünnist ja näpata Keskerakonnalt need vene hääled, mis neile selle enamuse tooks," prognoosis Saarts.

"Kui see viib selleni, et Keskerakond ei saavuta Tallinnas absoluutset enamust, siis tuleb Tallinnas moodustada võimuliit ja selles ei ole midagi katastroofilist või dramaatilist. See on isegi mõistlik ja võiks isegi siis, kui Keskerakond saavutab absoluutse enamuse, siiski võimuliit moodustada," leidis Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid.

"Teine võimalus on, et üks nimekiri korjab ühe seltskonna hääli, teine teise ja kui omavahel nugade peal ei olda, sõbralikult omavahel suheldakse, siis võib isegi parema tulemuse saada või vähemalt sama ja Taavi Aas võib ka päriselt linnapeaks saada," leidis riigikogu keskfraktsiooni liige Ernits.

Saartsi hinnangul võis Savisaar ajastada oma videopöördumise avaldamise enne esmaspäevast Tallinna nõukogu istungit lootuses saada seal eeldatust parem pakkumine.