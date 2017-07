Aeg: kibestunud Savisaare isiklik kättemaks töötab Keskerakonna vastu

IRL-i kandidaat Tallinna linnapea kohale Raivo Aeg peab heaks uudiseks seda, et "Savisaare isiklik kibestumine" on asunud lõhkuma Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas.

"Kui Savisaar käib oma nimekirja välja, siis lõhub see kõige enam Keskerakonda ja selle ainuvalitsemise jätkumist Tallinnas. Mis tähendab ühtlasi lõppu korruptsioonialti õhustikku jätkumisele linnavalitsuses. See on hea, sest IRL-i üks selge eesmärk on korrumpeerunud keskerakondliku ainuvõimu lõpetamine Tallinnas," märkis Aeg oma pühapäevases avalduses.

"Savisaar küll nimetab ennast videopostituse lõpus ühendajaks, mille mõte oleks justkui selles, et päeva lõpuks liidab "suur ühendaja" mõlemad nimekirjad võidukaks keskerakondlikuks tervikuks, kuid millised positsioonid jätab see täna võimul olevale Jüri Ratasele, Kadri Simsonile, Mihhail Kõlvartile jne? Teame ju, kuidas Savisaar käitub reeturitega – neil ei ole tema mängudesse enam asja," jätkas ta.

Aegi arvates ei tohiks keegi unustada, et eelkõige on Savisaar ise korruptsiooni võrdkuju ja tema poliitmängudega kaasaminek on kaasaminek korruptsioonialti võimu jätkumisega. "Soov esimese viiulina poliitmängudes kaasa teha ei vähenda fakti, et ta on Tallinna linnapeana täna kohtu alla antud süüdistatuna linnavarguses. Seda koos volikogu esimehe Kalev Kalloga. Küsimärgina püsivad üleval kaebused viletsa tervise üle, kui peab kohtuistungil aru andma. Kas peaksime eeldama, et poliitilise võiduajamise käigus peab tervis vastu ja ainult kohtusse minek tekitab terviserikkeid?"

Aeg kinnitas, et IRL Savisaare valimisnimekirjaga koostööd tegema ei hakka. "Loomulikult näeme, et kaurkenderlik avalikkuse šokeerimine ja mänguline manipuleerimine osa valijaid ja räpasemat osa poliitjõududest köidab. Näeme, et tema märkimisväärsed minevikuteod koguvad endiselt hääli."

"Savisaar võibki ju mõnda aega tembutada, kuid poliitiliselt jääb vastutus kõige toimuva eest lasuma Keskerakonnale. Nii korruptsiooni kui varastamise eest Tallinnas kui kogu segaduse eest, mis puudutab mänguri manipuleerimist valimisnimekirjadega. Poliitmaastik on seeläbi muutumas veelgi killustatumaks, mis annab võimaluse sogases vees rasvast kala püüda üldjuhul kõige küünilisematele jõududele," arvas IRL-i kandidaat.

"Näha on juba esimesed huvilisi Keskerakonnas kui väljaspool, kes toimunud käikude peale käsi plaksutavad ja leiavad Savisaare nimekirjaga koostöö tegemisel jumet olevat – vaatamata, et need jõud määratlevad endid ette Savisaare korruptsiooni õigustama. Tänane kohtualune on Tallinna linna juhtimissüsteemi üles ehitanud enda ainuvalitsemisele, püüdnud seda süsteemi ustavate parteisõduritega kinnistada ja tema uus katse lavale tulla on tegelikult hale soov veel paariks aastaks agooniat pikendada," rõhutas Aeg.

Aegi sõnul on avalikkusel on muidugi huvitav jälgida Savisaare kalkulatsioone, millest mõnigi olevat juba täppi läinud. "Huvi on köidetud ja inimesed hakanud taas temast kõnelema. Reformierakond Kristen Michali suu läbi lausa kiibitsema ja kiitma, esile tooma "võitmatuid mängurioskusi", nimetades korruptanti hellitavalt "vanameistriks"."

"Mnjah, vanameister ja mängur küll, aga milles täpselt? Õudne mõelda, kui valge kampsuni kilekotipoliitika ja Savisaare linnavarguse poliitika peaksid valimiste järgselt leivad ühte kappi panema," märkis Aeg lõpetuseks.