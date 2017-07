Maigre: Pence tuli siia, sest Eesti on mitmekülgne sümbol

Maigre vastas "Aktuaalse kaamera" stuudios küsimusele, miks Pence Eesti sihtkohaks valis, et Eesti on sümbol. "Eesti on sümbol NATO piiririigina, kus ta on eeskujuks teistele, sest ta täidab kaks protsenti (Kulutab riigikaitsele 2% SKP_st - Toim.). Eesti on olnud Ameerikaga koos Iraagis ja Afganistanis. Teiseks on Eesti innovaatiline riik oma digiühiskonna ja küberkaitsega - see on oluline. Ning kolmandaks on Eesti väga tugev Euroopa Liidu ja USA suhete toetaja. Ja see on Ameerika jaoks tähtis."

"Ma usun, et USA asepresidendi visiit annab signaali Eestile, Balti riikidele laiemalt, aga ka Venemaale ning samas on see ka oluline USA sisepoliitiliselt," lisas Maigre ja märkis, et Pence'i tähtsaimat sõnumit saab tõenäoliselt kuulda tema esmaspäevase kõne ajal.

Küsimusele, kuivõrd tõenäoline on, et Pence'i visiidi ajal antakse teada ka raketisüsteemide Patriot Eestisse paigutamise kohta, vastas julgeolekunõunik Maigre järgnevalt: "Ma arvan, et selliste visiitide ajal antakse esimesed sellised impulsid olulisteks otsusteks. Eesti saab siis enda poolt rääkida USA asepresidendile, mis on meie huvid ja soovid ning sellele protsessile antakse selline impulss, mis jätkub edaspidiselt töistes kontaktides, kus need kuupäevad ja tehnilised detailid paika pannakse."

Maigre avaldas veendumust, et homne Kaljulaidi ja Pence'i kohtumine on heaks võimaluseks täpsemalt tutvustada Eesti digisaavutusi ja samas ka rõhutada seda, kuidas ühest küljest meil on suurepärased e-teenused ja e-riik, aga teisalt võtame me väga tõsiselt ka küberkaitset. "

See, et lisaks Eestile külastab Pence ka Montenegrot ja Gruusiat, näitab Maigre arvates seda, et käesolev visiit on signaal Venemaale.