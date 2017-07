Esmaspäeval on soe, tuleb nii päikest kui ka äikest

Ilmajaama teatel on esmaspäeval Eestis soe ilm, kuid lisaks päikesele tuleb ka vihma ja äikest.

Saabuval ööl hakkab pilvisus tihenema. Lääne-Eestis sajab kohati vihma. Tuul pöördub lõunakaarde 2-8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12..17 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on Ida-Eestis vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Lääne-Eestis on pilvi rohkem ja saartel sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 15..19 kraadi.

Päeval on Eestis pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma ja on äikest. Sadu võib olla paiguti tugev. Ennelõunal puhub kagu- ja lõuna-, pärastlõunal edelatuul 4-9, puhanguti 12 meetrit sekundis, äikesega kaasnevad tugevamad puhangud. Sooja on 19..24, Kagu-Eestis kuni 27 kraadi.

Õhtul on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub edelatuul 5-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18..22 kraadi.