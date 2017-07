Putini sõnul on otsus vastuseks USA poolt Venemaale kehtestatud uutele sanktsioonidele.

Vene välisministeerium teatas juba reedel vastumeetmetest USA kehtestatud uutele karmidele sanktsioonidele ja andis Washingtonile korralduse kärpida oma diplomaatilist personali.

"Me teeme USA poolele ettepaneku viia USA saatkonnas Moskvas ning Peterburi, Jekaterinburgi ja Vladivostoki konsulaadis töötava diplomaatilise ja tehnilise personali arv 1. septembriks ... täpsesse vastavusse Vene diplomaatide ja tehnilise personali arvuga USA-s," teatas ministeerium. Ministeerium täpsustas, et see vähendaks Ühendriikide diplomaatilistes esindustes töötavate inimeste arvu 455-ni.

"Kui USA peaks ühepoolselt vähendama veelgi meie diplomaatide arvu, vastatakse sellele peegelmeetmega," teatas Vene välisministeerium, lisades et USA ei saa 1. augustist enam kasutada Dorožnaja tänava ladu ja Serebrjannõi Bori suvilat.

Ühendriikide saatkond teatas reedel, et USA Moskva saadik John Tefft on väga pettunud Venemaa otsuses rakendada USA-vastasid meetmeid.

"Me saime Vene valitsuse ametliku teate. USA saadik Venemaal John Tefft väljendas sügavat pettumust ja otsustavat protesti. Edastasime selle teate Washingtoni arutamiseks," seisis saatkonna avalduses.

Vene välisministeeriumi kinnitusel teeb Venemaa ka edaspidi "kõikvõimaliku selleks, et parandada kahepoolseid suhteid, arendada sidemeid ja koostööd USA-ga rahvusvahelise päevakorra tähtsaimais küsimustes, eelkõige terroritõrjes, massihävitusrelvade leviku, uimastikaubanduse ja ebaseadusliku rände tõkestamises ning võitluses küberkuritegevusega."

"Lähtume sellest, et maailma muresid saab tõhusalt lahendada ainult üheskoos. Oleme kindlad, et enamik inimesi jagavad seda lähenemist," rõhutas ministeerium, väites, et vaatamata Washingtoni pidevatele rünnakutele on Moskva pidanud end seni üleval väga vaoshoitult ega vastanud provokatsioonidele.