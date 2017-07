Pence Raekoja platsil Fox Newsile: Ameerika seisab koos liitlastega

Pühapäeval andis Tallinna külastav USA asepresident Mike Pence intervjuu telekanalile Fox News. Intervjuu läks otse eetrisse Tallinna Rakoja platsilt ning Pence rõhutas, et tema sõnumiks siinsetele NATO liitlastele on see, et Ameerika on nendega.

"President Trumpil on Euroopale väga lihtne sõnum - "Ameerika ennekõike" ("America First") ei tähenda "Ameerika üksi" ("America alone"). Meie sõnum Balti riikidele, Gruusiale ja Montenegrole on sama. Meie liitlastele Ida-Euroopas - me oleme teiega. Me seisame teiega koos vabaduse nimel. Mul on väga suur au siin olla," selgitas Pence Tallinna Raekoja platsil Fox Newsi ajakirjanikule Kristin Fisherile.

Küsimusele, kas president Donald Trumpil on kavas allkirjastada äsja kongressis vastu võetud eelnõu sanktsioone Venemaa suhtes karmistada ning kuidas see tugevdab sõnumit, et Trumpi administratsioon on pühendunud kaitsma neid riike Venemaa agressiooni eest, vastas asepresident järgnevalt: "President on teinud väga selgeks, et Venemaa destabiliseeriv tegevus, tema toetus paariarežiimidele, tema sammud Ukrainas, on vastuvõetamatud. Ja president tegi väga selgeks, et üsna pea allkirjastab ta kongressist tulnud karmimad sanktsioonid. Kuid samal ajal, kui me oma eesmärke selgelt väljendame, eeldame me Venemaa käitumise muutumist. President ja mina oleme endiselt väga kindlad, et me näeme erinevat suhtumist Venemaa valitsuse poolt, mis puudutab nii Ukrainat, mis puudutab paariarežiime Iraanis ja Põhja-Koreas. Me jätkuvalt usume, et Venemaa muudab oma käitumist. Meie suhe saab muutuda paremaks ja see on mõlema riigi huvides ja ka siinse regiooni ja kogu maailma rahu ja stabiilsuse huvides."

Pence ütles lõpetuseks, et sõnum, mille saatmise pärast president Trump ta siia saatis, on järgmine - Ameerika on pühendunud üle maailma riikidele, kes on pühendunud vabadusele.

Fox Newsi uudislõigus pöörati tähelepanu ka mitmetele USA sisepoliitilistele teemadele, näiteks tervishoiusüsteemi puudutavatele küsimustele.