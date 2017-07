Fotod ja video: USA asepresidendi ja Balti presidentide pressikonverents

USA asepresident Mike Pence kordas Kadriorus koos Balti riikide presidentidega antud pressikonverentsil, et USA toetab oma liitlasi.

"Mul on au tuua teieni lihtne sõnum USA presidendilt: me oleme teiega. Me seisame Eesti, Läti ja Leedu inimestega ja teeme seda alati," ütles Pence.

Asepresident meenutas, et Balti riigid tähistavad järgmisel aastal iseseisvuse 100. aastapäeva ning USA seisis alati Balti riikide kõrval, kui nad oma iseseisvuse eest võitlesid ning ei tunnustanud Balti riike Nõukogude Liidu osana.

Pence tunnustas Eestit panustamise eest NATO-sse ja tõi välja, et Eesti on üks viiest riigist, kes kulutab sisemajanduse kogutoodangust (SKT) 2 protsenti julgeolekule. Läti ja Leedu jõuavad 2 protsendini SKT-st tuleval aastal.

"Balti riigid on eeskujuks," märkis ta ja tänas riike osaluse eest NATO missioonidel.

Pence ütles, et tugev ja ühtne NATO on väga vajalik Balti riikide "ettearvamatult käituva idanaabri pärast". Ta rõhutas, et president Donald Trumpi valitsemise ajal on USA vastu jõu kasutamisele Balti riikide või teiste liitlaste vastu.

Ta kinnitas, et USA on pühendunud NATO artikkel 5-le.

Asepresident lisas, et USA loodab paremat suhet Venemaaga, kuid hiljutine diplomaatiline tüli ei aita sellele kaasa.

"USA ja Balti riikide side on tugev ning meie side ajaga ainult tugevneb," sõnas ta.