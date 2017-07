Fotod ja video: Pence NATO liitlasüksuste rivistusel

Pence'i sõnul saatis president Donald Trump ta isiklikult Tallinnasse, et tänada Balti riike liidu eest USA-ga ja ühiste väärtushinnangute eest seismisel.

Asepresident märkis, et USA ja Euroopa on läbi ajaloo olnud omavahel seotud oma pühendumusega vabadusele.

Ta rõhutas, et Trumpi poliitika on seada USA julgeolek ja õitseng esikohale, kuid see ei tähenda, et ta peab silmas USA-d üksi.

Pence kordas kaitseväelastele sama sõnumit, mille edastas varem Balti presidentidele: "USA on teiega. USA seisab Balti riikide kõrval ja me teeme seda ka edaspidi."

Pence'i sõnul on USA ja Euroopa koos tugevamad kui eraldi. Ta meenutas, et Balti riigid liitusid NATO-ga vaid 13 aastat tagasi ning tunnustas riikide panust NATO ühiskaitsesse. Ta kordas, et president Trump nõuab kõikidelt NATO liikmesriikidelt 2 protsendi panustamist sisemajanduse kogutoodangust julgeolekusse, ning et Eesti on üks vaid viiest liikmesriigist, kes seda juba teeb.

Asepresidendi kinnitusel on Eestil Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana USA täielik tugi, kui kutsub üles julgeolekut tugevdama.

Pence kinnitas ka NATO artikkel 5 täitmist ja ütles, et rünnak ühe liikmesriigi vastu on rünnak kõigi teiste vastu. Tema sõnul on tugev NATO täna vajalikum kui kunagi varem Nõukogude Liidu kokkuvarisemise järel, kuna tänased väljakutsed on suuremad ja asümmeetrilisemad.

Pence puudutas ka terrorismi vastu võitlemist ja ütles, et USA ei puhka enne kui on hävitanud ISIS-e. Ta lisas, et terrorism pole aga ainus oht ja viitas Põhja-Korea ning Iraani raketikatsetustele.

Ta ütles, et kõigil liitlastel on tähtis roll - "USA-l pole väikeseid liitlasi".

Pence rääkis ka Venemaast. Ta tõdes, et Venemaa püüab õõnestada välisriikide demokraatiat. Pence'i sõnul võtab Trump oma ametiajal Venemaad selle tegude eest vastutavaks ja kutsub liitlasi sama tegema.

Pence kordas, et USA eelistaks konstruktiivset suhet Venemaaga ning viimane on sama öelnud. Tema sõnul on USA avatud paremale suhtele, kuid parem suhe ja sanktsioonide kaotamine tähendab, et Venemaa peab lõpetama käitumise, mis sanktsioonid üldse endaga kaasa tõi.

Asepresident kinnitas, et USA on alati Balti riikide suurim liitlane ning see liit ja sõprus aina süveneb.