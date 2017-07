Cambridge'i tudengiliider teatas, et "kõik valged on rassistid"

Suurbritannias Cambridge'i ülikoolis on puhkenud skandaal seoses rassismivastase tudengiorganisatsiooni juhi väljaütlemistega. Nimelt avaldas tudengiühenduse eestvedaja arvamust, et kõik valgenahalised inimesed on rassistid, ja avaldas kiitust vägivaldsetele meeleavaldajatele, kes osalesid kokkupõrgetes Londoni politseiga. Nii ülikool kui ka politsei on alustanud tudengiliidri sõnade asjus ametlikku uurimist.

Tudengiorganisatsiooni Black and Minority Ethnic Campaign juht, 20-aastane Jason Osamede Okundaye tegi oma postituse Twitteris reede õhtul pärast seda, kui Londonis olid toimunud kokkupõrked politseinike ja vägivaldsete meeleavaldajate vahel, kirjutab The Times.

Meeleavalduste põhjuseks oli eelmisel laupäeval toimunud vahejuhtum, mille käigus suri politsei poolt jälitatav mustanahaline noormees Rashan Charles - esialgsetel andmetel neelas korrakaitsjate eest põgenenud kahtlustatav midagi alla ning suri hiljem haiglas. Juhtum tõi Londoni idaosas kaasa meeleavalduse, mis aga peagi vägivaldseks muutus.

Okundaye julgustas Twitteris vägivaldseid meeleavaldajaid ning väitis, et valgenahalised inimesed on Londoni idaosas asuva Dalstoni linnaosa "koloniseerinud".

"Vaadata neid keskklassi valgeid, kes on enda poolt koloniseeritud Dalstonis meeleheitel, sest mustanahalised protestivad, on täiesti oivaline," märkis ta ühes postituses.

Teine postitus, mis palju vastukaja sai, kõlas aga järgnevalt: "KÕIK valged on rassistid. Valge keskklass, valge töölisklass, valged mehed, valged naised, valged geid, valged lapsed - nad KÕIK saavad sellele pihta."

Praeguseks on Pembroke'i kolledžis sotsioloogiat ja poliitikat õppiv Okundaye oma Twitteri-konto privaatseks teinud.

Cambridge'i ülikooli pressiesindaja teatas, et kolledž uurib juhtumit ning "annab sobiva vastuse". Politsei pressiesindaja kinnitas omakorda, et politsei on teemast teadlik ja uurib seda.

Kriitikud on süüdistanud Okundayet rassismi ja viha õhutamises. Näiteks Londoni Harrow Easti ringkonnast parlamenti valitud konservatiiv Bob Blackman lausus, et Okundayele tuleks esitada ametlik süüdistus rassistlikus vaenuõhutamises.

Okundaye, kes on varem erinevates rassismivastastes kampaaniates osalenud, sündis Londoni lõunaosas ning käis Croydonis asuvas kallis Whitgifti erakoolis.