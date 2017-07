Korb: Savisaarele pakuti juba talvel Lasnamäel esinumbri kohta

Korb ütles ERR-i raadiouudistele, et Edgar Savisaare kandideerimise osas ta praegu suurt segadust ei näe.

"Segadus väheneb sel hetkel kui Savisaar ütleb, mis nimekirjas ta kandideerib," ütles Korb ja lisas, et Savisaare kohta nimekirjas kindlasti arutatakse esmaspäeval Keskerakonna Tallinna nõukogus.

"Mina kinnitan veelkord, et Edgar Savisaarega on seda küsimust arutatud, talle pakuti kandideerimist Keskerakonna nimekirjas Lasnamäe esiotsas, kuid tema seda võimalust ei kasutanud. Ta ütles, et peab mõtlema, vihjas oma tervisele, konkreetset vastust ei andnud," nentis Korb.

"Me olime sunnitud mõtlema, kes on see tugev kandidaat, kes on valmis nimekirja etteotsa minema. Nii see paraku praegu jäi. Inimene, kes on seal ees nüüd, Mihhail Kõlvart, on väga tugev kandidaat," ütles Korb.

Esmaspäeval arutab partei Tallinna nõukogu taas valimisnimekirju ning lähiajal peaksid selguma ka linnaosade esinumbrid.

"Kaheksa linnaosa peale on meil 500 kandidaadi ringis. Esinumbrid selguvad lähipäevil, sest valimiskampaaniad sõltuvad esinumbrist, sest nende inimeste peale tuleb suurem rõhk ka välireklaami kampaania käigus," ütles Korb.