TS Laevade juhiks saab konkursi lõppemiseni Mart Loik

TS Laevad OÜ senine juht Kaido Padar alustab teisipäeval valdusfirma Eesti Talleks AS juhatuse esimehena, laevafirmat hakkab ajutiselt juhtima TS Laevade juhatuse liige Mart Loik.

TS Laevade emafirma Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ütles esmaspäeval ERR-ile, et uus juht Padari asemele leitakse augusti teises pooles.

Konkursile TS Laevade juhiks on Kalmu sõnul esitanud avalduse ligi 30 inimest, lisaks on personaliotsingufirma lisanud veel kandidaate, kokku on ligi 60 nime.

"Lühinimekirja jääb vast kümmekond inimest, tõenäoliselt alla kümne. Siis arutame, kohtume ja eeldatavasti augusti keskel või teises pooles kinnitab nõukogu uue juhi ametisse," ütles Kalm.

Kalmu sõnul on ta veendunud, et konkurss läbi ei kuku.

"Isiklikult pole ühegi kandidaadiga veel kohtunud, kuid on teada, et osaleb palju tublisid inimesi," lausus Kalm.

Konkursil osalevate inimeste nimesid Tallinna Sadam vastavalt kokkuleppele personaliettevõttega avalikkusele välja ei ütle.

TS Laevad OÜ on Tallinna Sadam AS tütarettevõte, mille eesmärgiks on parvlaevaliikluse korraldamine Saaremaa, Hiiumaa ja mandri vahel.