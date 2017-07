Hammond: Suurbritannia ei hakka pärast Brexitit maksuparadiisiks

Briti rahandusminister Philip Hammond kinnitas, et Ühendkuningriigil ei ole kavas teha pärast Euroopa Liidust lahkumist olulisi maksukärpeid või reeglite leevendamist, et oma EL-i konkurentide ees eelist saavutada.

Hammond selgitas Prantsuse ajalehele Le Monde antud intervjuus, et Suurbritannia sotsiaalne, majanduslik ja kultuuriline ülesehitus saab olema ka pärast Brexitit "äratuntavalt euroopalik".

Rahandusminister märkis, et Briti majandus on maksukoormuse poolest praegu Euroopa keskmisel tasemel. "Me ei taha seda muuta, isegi pärast Euroopa Liidust lahkumist," rõhutas ta.

Prantsuse ajalehele antud intervjuus oli Hammondi toon seega palju leebem kui tema jaanuaris tehtud avaldused, mille kohaselt võtab Ühendkuningriik pärast EL-ist lahkumist kasutusele kõikvõimalikud meetmed, et konkurentsis püsida. Näiteks jaanuaris Welt am Sonntagile antud usutluses lausus Hammond, et kui Euroopa Liiduga ei õnnestu lahkumise asjus head kokkulepet saada, peab Ühendkuningriik muutma konkurentsis püsimiseks oma majandusmudelit.

BBC analüütik Chris Mason omakorda kommenteeris, et pärast enamuse kaotust kevadistel erakorralistel parlamendivalimistel, oleks konservatiividel ka raske suruda läbi märkimisväärseid maksukärpeid.

Le Monde'i intervjuu annab seega alust arvata, et Briti valitsus ei kaalu enam võimalust muutuda pärast Brexitit Singapuri meenutavaks maksuparadiisiks, nentis The Times.