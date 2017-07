Putin: Vene-USA suhted ei parane niipea

"Oleme üsna kaua oodanud, et ehk muutub midagi paremuse poole, hellitasime taolist lootust, et olukord kuidagi paraneb. Kuid kõige järgi otsustades, kui see ka muutub, siis mitte nii pea," ütles Putin nädalavahetusel teleusutluses.

"Ma ei räägi praegu mingisugustest USA sisepoliitilistest põhjustest," ütles ta. "Kuid ma leidsin, et peame näitama, et ka meie ei jäta midagi vastuseta."

Presidendi sõnul peavad 755 USA diplomaatiliste esinduste töötajat Venemaalt lahkuma.

"Siiani töötas üle tuhande inimese - diplomaadi ja tehnilise töötaja ja töötavad ikka veel Venemaal. 755 peavad lõpetama oma tegevuse," ütles Putin, "See on tuntav."

Vene presidendi sõnul on Moskval suur valik meetmeid, millega vastata Washingtoni sanktsioonide karmistamisele.

"Valik on suur," nentis Putin.

President selgitas, miks ta otsustas rakendada meetmed just nüüd.

"Sest USA tegi mitte millegagi põhjendatud, ja see on väga tähtis, sammu Vene-USA suhete halvendamiseks," rõhutas Putin.

Need sammud "seadusvastaste piirangute osas püüavad mõjutada teisi riike, sh ka oma liitlasi, kes on huvitatud Venemaaga suhete säilitamisest ja nende arendamisest", märkis ta.

President tõdes, et ta on vastu USA-le lisaks väljakuulutatutele veel täiendavate meetmete kehtestamisele.

"Meil muidugi on, mida öelda ja piirata selliseid meie ühistegevuse valdkondi, mis oleks USA jaoks tuntavad. Kuid arvan, et seda ei maksa teha," sõnas Putin.

Vene riigi pea rõhutas, et "see kahjustaks rahvusvaheliste suhete arengut, Vene-USA suhteid kui selliseid ja kahjustab mingil määral ka meid".

"Võib teoreetiliselt kujutleda, et kunagi saabub hetk, kui kahju Venemaa survestamise katsetest on võrreldav kahjuga, mis tuleneb meie koostöö piiramisest," lisas Putin.

"Kui see hetk kunagi saabub, saame kaaluda ka muid vastusevõimalusi. Kuid loodan, et asi selleni ei jõua," ütles Vene president.

"Tänase päeva seisuga olen ma vastu," rõhutas Putin.

Rääkides võimalikest meetmetest, mida Venemaa võib rakendada, ütles ta: "Küsimus on selles, on seda vaja teha või mitte, aga see kogum on meil olemas".

Sellega seoses luges president üles terve rea suundi, kus Venemaa ja USA teevad praegu tõhusat koostööd ja nende koostööl on head väljavaated.

"Näiteks energeetikas. Meie ettevõtted teevad koostööd muide ammu ja neil on väga head väljavaated suhete arendamiseks. Meil on lennundus- ja kosmose hõlvamise valdkonnas küllalt suuremahuline hea koostöö ja samasugused head väljavaated," ütles ta.

"Ma ei räägi USA rakettide üleslennutamisest, need lendavad meie mootoritega, ma ei räägi rahvusvahelisest kosmoseprogrammist. Kuid ütleme, meil on head plaanid tööks kaugkosmoses. Näiteks nii meie kui USA teadlased arutavad huviga võimalusi uurida koos Veenust," lisas Putin.

Ta rõhutas: "Asi ei ole üksi äris, asi on mitmeplaanilises koostöös väga paljudes suundades." Nende seas mainis Putin võitlust seadusvastase rändega ja organiseeritud kuritegevusega, koostööd massihävitusrelvade leviku piiramise alal ja terroritõrjet.

Kaubandus-majandussidemete osas tunnistas president, et see on USA ja Venemaa vahel väike ja ei ole võrreldav näiteks Hiina, Euroopa Liidu maade ja paljude teiste riikidega.

"Võimalused on suured, kuid mitmesuguste asjaolude tõttu on maht väike," ütles Putin, märkides, et Moskval ja Washingtonil on sellegipoolest "muid tähtsaid koostöövaldkondi".

Näitena, kuidas Venemaa ja USA saaksid teha tõhusat terroritõrjekoostööd, tõstis Putin esile meetmed deeskaleerimisala loomiseks Lõuna-Süürias.

"Meil on väga tähtsaid koostöövaldkondi. See on nii massihävitusrelvade piiramise valdkond - siin me mängime vaieldamatult koos USA-ga esimest viiulit, ja selle režiimi tugevdamine, võitlus terrorismiga. Ja otsustades selle järgi, mis viimasel ajal on tehtud (...) Lõuna-Süüria deeskalatsiooniala loomiseks - see on selge samm, selge ühise töö tulemus," ütles Putin.

Ta lisas, et seejuures astuti need sammud mitte üksi "Süüria ja Venemaa huvides, vaid ka Jordaania, Iisraeli ja tähendab ka USA huvides, pidades silmas, et see on USA huvide piirkond ja Iisrael on seal USA tähtsaim liitlane".

"Nii et me töötame ja saavutame tulemusi isegi praegu, isegi selles üsna keerulises olukorras," tõdes Vene president.