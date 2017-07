USA välisministeerium kaalub, kuidas Venemaale diplomaatide asjus vastata

"See on kahetsusväärne ja tarbetu otsus. Jälgime nüüd selle mõjusid ja mõtleme, kuidas sellele vastata," selgitas Reutersile allikas välisministeeriumist.

Venemaa välisministeerium teatas reedel, et andis Washingtonile korralduse kärpida oma diplomaatilistes esindustes töötavate inimeste arvu 455-ni. Moskva väitel oleks sellisel juhul Venemaal asuvate USA diplomaatiliste töötajate arv täpses vastavuses Vene diplomaatide ja tehnilise personali arvuga USA-s. Pühapäeval antud intervjuus märkis Venemaa president Vladimir Putin, et sisuliselt tähendab Moskva otsus seda, et tegevuse Venemaal peavad lõpetama 755 USA diplomaatilist töötajat, vahendas Yle.

Moskva teatas oma otsusest vaid paar päeva pärast seda, kui USA kongress oli kiitnud lõplikult heaks uuemad karmimad sanktsioonid Venemaa vastu, mis olid karistuseks Moskva sekkumise eest USA presidendivalimistesse. Valge Maja on andnud mõista, et Trumpil on kavas kongressis heaks kiidetud sanktsioonide eelnõu allkirjastada.

Moskva Carnegie keskuse analüütik Aleksandr Baunov mainis samas, et Venemaa reaktsioon oli väga hästi ajastatud, sest praktikas oli äsjane diplomaatiline samm hoopis vastuseks veel Barack Obama administratsiooni lõpupäevil tehtud otsusele saata riigist välja 35 Vene diplomaati ja sulges kaks Vene riigile kuuluvat kinnisvara - ühe New Yorgis Long Islandil ja teise Marylandis. Tookord otsustas Putin jätta Obama sammule vastamata ning Trump isegi kiitis teda Twitteris selle eest.

"Vastus tuli ainsal võimalikul ajal - kohe, kui kongress oli sanktsoonid heaks kiitnud, kuid enne, kui Trump need allkirjastada jõuab," selgitas Baunov ja lisas, et see annab Trumpile võimaluse süüdistada uutes sanktsioonides kongressi.

New York Timesi andmetel ei ole USA välisministeerium saanud veel lõplikku kinnitust välja saadetavate diplomaatide tegeliku arvu kohta ja selle kohta, keda äsjane otsus päriselt üldse mõjutab.

Näiteks USA endine suursaadik Venemaal Michael McFaul kirjutas Twitteris, et tegelikkuses ei ole USA-l venemaal 755 diplomaati.

Samuti märkis McFaul, et diplomaatiliste töötajate vähenemine hakkab mõjutama näiteks ka seda, kui kiirelt hakkavad Venemaa kodanikud edaspidi USA viisat saama.

"Kui sellise ulatusega kärped paika peavad, peavad venelased hakkama USA viisa saamist ootama nädalaid ja võib-olla isegi kuid," kirjutas ta.