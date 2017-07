Ivanova: Savisaare võimalik valimisnimekiri selgub nädala lõpuks

Savisaare võimaliku valimisnimekirja kohta ütles Ivanova ERR-i raadiouudistele, et seda otsust, kas see tuleb või ei tule, on mõtekam teatada nädala lõpuks.

"Eeldatavalt juhtub see neljapäeval, sest tõepoolest meie valija juba ootab. Ta (Savisaar-toimetus) on ka natuke väsinud tekkinud olukorrast ja parem oleks kui õhk saaks puhtamaks," rääkis Ivanova.

Ivanova kinnitas, et võimaliku nimekirja teemal ei saa veel midagi täpsemat öelda, sest tal on veel mitmeid kohtumisi ees. "Natuke võtab aega, et inimestega kohtuda ja arutada," ütles ta.

"Nagu ma ühel pressikonverentsil koos Yana Toomiga ütlesin, mina toetan selle valimisliidu teket, kuna ma näen, et valijate seas on seda ootust. Paljude argumentide pärast ma täiesti pooldan seda varianti, et see nimekiri tekkiks. See ei sõltu aga ainult minust, vaid see on ka Edgar Savisaare otsus," rääkis Ivanova.

Ivanova sõnul pole aga Savisaarele Lasnamäe esinumbri kohta pakutud, vaid ikkagi üldnimekirja esikohta.

Ivanova sõnul mäletab Mihhail Korb, kes väitis, et Savisaarele pakuti talvel Lasnamäe esinumbri kohta, veidi valesti.

"Veel kevadel oli ainukene inimene, kes pakkus Edgar Savisaare kandidatuuri Lasnamäe esinumbriks - mina ja see oli Tallinna nõukogu koosolekul ja tol hetkel oli kindel seisukoht, et Lasnamäe esinumbriks peab olema Mihhail Kõlvart. Ja hääletusel nii see läks," ütles Ivanova.

"Seda, et keegi oleks väidetavalt helistanud või rääkinud või lubanud Edgar Savisaarele või pakkunud talle Lasnamäe esinumbri kohta - seda ei olnud," kinnitas Ivanova.

"Ma ei oska kommenteerida Mihhail Korbi väljaütlemisi. Ilmselt ta ikkagi ajas sassi üldnimekirja ja Lasnamäe nimekirja," arvas Ivanova.

Äsja Savisaarega tema Hundisilma talus kohtunud Ivanova sõnul rääkis ta partei eksjuhiga poliitikast, praegusest olukorrast ja tuleviku plaanidest.

"Esialgu tema plaanidest, tema tervisest ja varsti on jällegi väga pingeline periood temale. Kõigest sellest me rääkisime," ütles Ivanova.