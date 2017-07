May pressiesindaja: vaba liikumine EL-iga lõpeb 2019. aasta märtsis

Peaminister Theresa May kõneisik teatas esmaspäeval, et inimeste vaba liikumine Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel lõpeb 2019. aasta märtsis, kui Ühendkuningriik EL-ist lahkub.

Eelmisel nädalal teatas samas rahandusminister Philip Hammond, et EL-ist lahkumisele ei peaks järgnema kohest immigratsioonireeglite muutmist, vahendas Reuters.

"Vaba liikumine lõpeb 2019. aasta märtsis," kinnitas May pressiesindaja ajakirjanikele ja lisas, et valitsus on saatnud laiali juba mõned ettepanekud selle kohta, millised õigused peaksid EL-i kodanikel pärast Brexitit olema.

"Teised Brexiti-järgse immigratsioonisüsteemi elemendid käiakse välja siis, kui on õige aeg. Oleks vale hakata praegu spekuleerima selle üle, millised need võiksid olla, või anda mõista, et vaba liikumine jätkub sellisena nagu praegu," lisas pressiesindaja.

Pärast seda, kui May valitsuse olulisemad ministrid viimastel päevadel teinud üksteisega vastuolus olevaid avaldusi, rõhutas May pressiesindaja, et valitsuse seisukoht Brexiti asjus on endiselt selline, nagu peaminister jaanuaris paika pani.