Erakond pole otsustanud, kas jätkab Savisaare palga ja kohtukulude maksmist

Korb ütes Vikerraadio saates "Uudis+", et loodab Keskerakonna liikmete truudusele ja sellele, et nad ei lähe valimistele Edgar Savisaare valimisiidus, kui see peaks realiseeruma. Samas ei öelnud Korb, mis saab nende Keskerakonna liikmetega, kes liituvad Savisaare nimekirjaga, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Mina seda ohtu ei näe. Selge on, et Keskerakond saab pakkuda välja tugeva nimekirja koos tugevate esinumbrite ja kandiaatidega. Arvan, et need inimesed, kes kirjutasid avalduse Keskerakonnaga kandideerimiseks, nimekirjadesse jäävad ja kindlasti kandideerivad Keskerakonnas," rääkis Korb.

Peasekretäri sõnul peab partei arutama, kas Edgar Savisaar saab oma nimekirjaga välja tulles jätkata erakonna ajaloonõuniku ametis, mille eest talle ka palka makstakse. Eraldi tuleb vaadata küsimust, kas erakond tasub edaspidi samuti Savisaare kohtukulud.

"See ametipositsioon on temaga kokku lepitud tänu tema eelmistele saavutustele ja tema eelmisele tööle Keskerakonnas ja ma arvan, et see, mis juhtub tulevikus, neid saavutusi ei tühista. Neid asju tuleb natuke lahus vaadata, aga kindlasti tuleb arutelu ja siis tehakse lõplikud otsused," ütles Korb.

Savisaarega kohtus Hundisilmal Keskerakonna Lasnamäe piirkonna juht Olga Ivanova, kes ütles pärast kohtumist, et arutati uue valimisliidu loomist.

"Otsus, kas see nimekiri tuleb või ei tule, me leppisime kokku, et oleks mõttekam teha nädala lõpus - eeldatavasti see juhtub neljapäeval -, sest tõepoolest, meie valija juba ootab ja on natuke ka väsinud tekkinud olukorrast. Parem oleks, kui õhk saaks puhtamaks," rääkis Ivanova.

Ta kinnitas, et toetab valimisliidu teket, kuna näeb, et valijad seda ootavad. "Aga see ei sõltu kindlasti minust, vaid ka Edgar Savisaare otsusest," märkis ta.

Ivanova sõnul on Savisaar suuteline valimiskampaaniat tegema. "Tema otsus oli see, et kuna ta on kõlblik käima kohtu all, siis ta on suuteline tegema ka valimiskampaaniat - see on tema seisukoht," sõnas Ivanova.