Repinski tahab saada Jõhvi vallavanemaks

Eelseisvatel kohalikel valimistel on Repinski Jõhvis Keskerakonna nimekirja esinumber ning ühtlasi vallavanemakandidaat. Repinski sõnul on Keskerakonna üks eesmärk muuta Jõhvi Eesti noortepealinnaks, vahendab Põhjarannik.

Praeguses 21-liikmelises Jõhvi volikogus vaid kahte kohta omaval Keskerakonnal on Repinski sõnul eelseisvatel valimistel eesmärk koguda vähemalt 51 protsenti häältest. See on tema sõnul jõukohane eesmärk, hoolimata sellest, et Jõhvis on oodata tugevat konkurentsi vähemalt kuue eri nimekirja vahel ning mitmed senised Keskerakonna juhtfiguurid maakonnakeskuses plaanivad kandideerida hoopis konkureerivates nimekirjades.

Repinski loodab, et nad kandideerivad siiski Keskerakonna nimekirjas. Tema enda hülgas kodupartei eelmiste kohalike valimiste ajal selle eest, et ta ka kandideeris Illuka vallas valimisliidus, kuid võttis ta oma ridadesse tagasi pärast seda, kui Repinski tegi hiilgava tulemuse riigikogu valimistel.

Loobub kohast riigikogus ja kolib Jõhvi

Repinski lubas, et kui Keskerakond saab Jõhvis nii palju hääli, et tal õnnestub moodustada uus vallavalitsus, siis tuleb ta riigikogust ära ja asub vallavanema ametisse. Samuti kavatseb ta koos abikaasa Siretiga Jõhvi kolida - värske pere on äsja soetanud omale Jõhvi ka korteri.

Jõhvis plaanivad peale Keskerakonna oma nimekirja teha ka Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning kolm valimisliitu. Repinski sõnul ei välista Keskerakond koostööd kellegagi neist.